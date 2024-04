Maniaco di Firenze, in corso udienza convalida arresto per Riccardo Viti | Il Sito di Firenze

Tuesday, 13 May 2014 – 21:24

tribunale

Lun, 12/05/2014 – 11:35 — La Redazione

Dalle 9.30 di questa mattina è in corso al carcere di Sollicciano l’udienza per la convalida del fermo di Riccardo Viti, l’uomo arrestato con l’accusa di aver ucciso Cristina Zamfir. Davanti al gip Anna Liguori, ci sono il pm Paolo Canessa e l’avvocato Alessandro Benelli, legale d’ufficio di Viti.

L’idraulico fiorentino è sotto accusa della Procura di Firenze per i reati di sequestro di persona, violenza sessuale e omicidio volontario per la morte della prostituta romena. Viti però è sottoposto ad ulteriori indagini che lo vedrebbero protagonisti di almeno altri dieci episodi di violenza, da lui stesso ammessi dopo l’arresto, nei confronti di altre prostitute a partire dal 2006.

