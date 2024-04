Museo Novecento: oltre 18 mila ingressi a un mese dall’apertura | Il Sito di Firenze

Firenze ha inaugurato lo scorso 24 giugno il suo Museo Novecento, dedicato all’arte italiana del XX secolo, registrando in un solo mese 18.201 ingressi totali. Di questi, 18.065 sono biglietti e 136 gli abbonamenti annuali nominativi, che permettono di entrare a piacimento nel museo per 12 mesi. “Si tratta – commenta il sindaco Dario Nardella – di numeri importanti per un museo appena nato e che si inserisce in un circuito cittadino già ricchissimo di offerte culturali. Segno che Firenze non è solo una città rinascimentale ma può cogliere e vincere la sfida della contemporaneità”. Suddiviso in 15 ambienti espositivi, il nuovo museo fiorentino ospita una collezione di circa 300 opere, organizzate ‘a ritroso’, in un percorso che dal 1990 risale fino ai primi anni del cosiddetto ‘secolo breve’. Da De Chirico a Morandi, da Emilio Vedova a Renato Guttuso, fino alle avanguardie internazionali degli anni Dieci, il Museo Novecento unisce in sé due nature: di museo civico, attraverso un racconto che lega le collezioni civiche del Novecento alla storia della città, e di museo ‘immersivo’, andando ad integrare il patrimonio cittadino con testimonianze delle vicende artistiche nazionali e internazionali, che hanno segnato il territorio dalla seconda metà degli anni Sessanta. Il Museo Novecento di Firenze, realizzato dopo quasi mezzo secolo di proposte e progetti, espone una parte delle collezioni del Comune, unita ad opere e documenti relativi agli ultimi decenni, concessi in comodato da artisti, collezionisti ed enti, che hanno generosamente sostenuto la nascita di questa nuova istituzione. Le sale dedicate alle collezioni comunali mostrano a rotazione le numerose donazioni di artisti e collezionisti pervenute grazie all’appello fatto dal critico Carlo Ludovico Ragghianti a seguito dell’alluvione del 1966, tra cui la prestigiosa collezione Alberto Della Ragione.

Il complesso monumentale è stato recuperato grazie a un lungo e delicato lavoro di restauro, curato dal Servizio Belle arti del Comune di Firenze grazie al determinante contributo dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze; partner è Il Gioco del Lotto.

Di seguito il link per visionare in anteprima il Making of Museo Novecento, dove vengono mostrati in pochi minuti i lavori di restauro e allestimento realizzati: .

Tra le iniziative proposte al pubblico per avvicinarsi alle arti del Novecento e ai loro protagonisti, oltre alla possibilità di effettuare visite guidate al Museo, sono stati inseriti nel programma attività e laboratori per famiglie, diversificati a seconda dell’età dei bambini (per maggiori informazioni http://www.museonovecento.it/educazione/.

Orari di apertura Orario estivo (1 aprile – 30 settembre) Lunedì, Martedì e Mercoledì 10:00 – 21:00 Giovedì 10:00 – 14:00 Venerdì 10:00 – 23:00

Sabato – Domenica 10:00 – 21:00

Contatti

www.museonovecento.it



