Sabato al Jailhouse di Firenze i SuzyQ in concerto – Power Dance Xplosion | Il Sito di Firenze

Monday, 14 July 2014 – 21:07

Via di Villa Demidoff 92

Lun, 13/01/2014 – 13:27 — La Redazione

Spesso nei fine settimana si ripropone l’annosa domanda: dobbiamo per forza chiuderci in una discoteca per soddisfare la nostra voglia di ballare? Chi da diversi anni segue il fenomeno SUZY Q vi risponderà lesto di no. Il loro spettacolo infatti è costruito come un vero e proprio tributo alla musica dance, dagli albori della disco 70 fino ai recenti successi della dance commerciale, suonato in medley serrati come fosse il lavoro di uno scafato dj. Ma qui non si parla di dj, bensì di 4 musicisti dall’esperienza ventennale i quali mettono il loro talento a disposizione del divertimento e del coinvolgimento per il pubblico al fine di costruire assieme a questo delle serate ogni volta uniche. In tour continuo dal otre 15 anni questo sabato, 18 gennaio, i quattro paladini del divertimento porteranno il loro repertorio di 40 anni di musica danzereccia nella loro natia Firenze, in una nuova realtà live che proprio loro hanno inaugurato il mese scorso ovvero il JAILHOUSE in via di Villa Demidoff 92: una birreria e grill in puro american style dotato di una sala concerti di tutto rispetto. Birre esclusivamente americane, ingresso libero e divertimento assicurato, il tutto dalle 22 in poi.

Per ulteriori info: suzyq.it

