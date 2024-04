Stasera al parco delle Cascine di Firenze gli MTV Music Awards 2014 | Il Sito di Firenze

È tutto pronto al Parco delle Cascine di Firenze per gli MTV Awards 2014, la manifestazione organizzata dall’emittente televisiva MTV Italia per celebrare e premiare i cantanti e i protagonisti della cultura pop dell’ultimo anno. Tra gli ospiti della serata ci saranno i Club Dogo, Emis Killa, Francesco Renga, Giorgia, Marracash, Michele Bravi, Moreno, Noemi, Ozark Henry & Francesco Rossi, i Dear Jack. La seconda edizione degli MTV Awards live si terrà oggi alle 21 nel prato del Quercione e sarà condotta dall’attrice fiorentina Chiara Francini, con la partecipazione straordinaria di Pif e con il supporto dell’attore e comico Alessandro Betti nei panni del rapper Sdrumo. L’evento, realizzato con il patrocinio del Comune e presentato ieri in Palazzo Vecchio alla presenza del sindaco Dario Nardella, del vicepresidente Mtv brand Antonella Di Lazzaro, del vicepresidente Talent and Music Luca De Gennaro e dei conduttori, verrà trasmesso in diretta su MTV Italia (canale 8 del DTT) e su MTV Music (canale 67 del DTT) dalle 21.10.

“Firenze è orgogliosa di ospitare anche quest’anno gli MTV Awards – ha detto ieri il sindaco Nardella -. Domani il Parco delle Cascine, una nuova location in cui crediamo molto e che proseguiremo a rilanciare e valorizzare, ospiterà un grande evento di musica che apre alla grande l’Estate fiorentina”.

Sul palco si alterneranno alcuni artisti tra i più amati della musica italiana e non solo: a cominciare dai Club Dogo gruppo rap milanese noto al pubblico di MTV per il docu-reality Club Privè – Ti presento i Dogo, Emis Killa, ormai star affermata del rap italiano, Francesco Renga entrato subito al n.1 in classifica con il nuovo album Tempo Reale, Marracash il king del rap italiano, Michele Bravi vincitore di X Factor 7, Moreno un altro tra i migliori rappresentanti del rap italiano vincitore della scorsa edizione di Amici, Noemi la leonessa della musica italiana, Rocco Hunt vincitore del Festival di Sanremo 2014 nella sezione “Nuove proposte”, ma anche la protagonista del pop femminile italiano Giorgia alla quale verrà consegnato lo “Mtv History Award”, riconoscimento destinato ad artisti di grande prestigio della musica italiana per celebrare la loro storia insieme ad MTV. Come rappresentate del panorama musicale internazionale salirà sul palco degli MTV Awards Ozark Henry che, dopo aver dominato le classifiche negli ultimi sei mesi con “I’m your sacrifice”, sceglie proprio il palco degli MTV Awards per presentare in anteprima mondiale il nuovo singolo estivo “Godspeed You” prodotto dal dj fiorentino Francesco Rossi che sarà con lui sul palco. Ad arricchire la line-up dell’evento ci saranno anche i Dear Jack, la band del momento seconda classificata al talent di Amici, con una grande sorpresa. Il gruppo è da settimane ai vertici delle classifiche con l’album Domani è un altro film – Parte Prima. Oltre alle stelle della musica saliranno sul palco degli MTV Awards 2014 in qualità di presenter molti personaggi del mondo dello sport, della musica e dello showbiz. Tra gli sportivi ci saranno Nicola Bartolini di “Ginnaste” insieme all’allenatore della nazionale maschile di ginnastica artistica Serguei Oudalov , il campione di pugilato Clemente Russo, il judoka di fama internazionale Marco Maddaloni, il pallavolista Gigi Mastrangelo e la campionessa di pattinaggio Carolina Kostner. Non solo sportivi, per consegnare i premi dello spettacolo più attesi dell’estate, infatti, ci saranno anche il conduttore tv e radiofonico Federico Russo, l’esperta di look Carla Gozzi, la ex iena Niccoló Torielli, le star di You Tube iPantellas, l’attrice Isabella Ragonese e il commentatore sportivo più amato della tv Guido Meda. Tra i presenter non mancheranno: il cast del fortunato programma di MTV “Mario” con Maccio Capatonda, Herbert Ballerina e Ivo Avido che rivedremo in autunno con i nuovi esilaranti episodi, ma anche la regina delle inchieste Nadia Toffa, la conduttrice Brenda Lodigiani oltre a Levante e Syria.

Al termine della diretta tv, gli MTV Awards 2014, continueranno ad animare il Parco delle Cascine con un attesissimo aftershow party, dove si esibirianno Don Joe (from Club Dogo) e, dopo il grande successo dell’anno scorso, anche il duo Ema Stokholma & Andrea Delogu che faranno ballare fino a notte fonda.

