Favori in cambio di permessi di soggiorno: poliziotto indagato | Il Sito di Firenze

Friday, 30 May 2014 – 17:19

Indagine interna della Questura

Gio, 29/05/2014 – 01:04 — La Redazione

Un poliziotto in servizio all’ufficio immigrazione di Firenze è indagato per il reato di corruzione continuata. Lo ha reso noto la questura di Firenze. Secondo l’accusa avrebbe accettato denaro e regali per agevolare alcune pratiche relative all’ottenimento di permessi di soggiorno. Nell’inchiesta sono indagate altre sei persone, tutti cittadini extracomunitari.

L’inchiesta, ha spiegato il Questore Micillo fa parte dell’attività di controllo che normalmente svolge la Polizia per verificare la condotta del personale. "Verso questo dipendente saranno presi provvedimenti – ha spiegato Micillo – sarà allontanato dall’ufficio immigrazione e valuteremo un eventuale trasferimento".

