Fiorentina – Lazio Primavera: risultato finale 2 a 4 Coppa Italia ai biancocelesti | Il Sito di Firenze

Fiorentina e Lazio Primavera si sfidano nella gara di ritorno della finale di Tim Cup di categoria. I Viola partono dalla sconfitta per 3 a 1 dell’andata e, spinti dal pubblico dell’Artemio Franchi di Firenze, proveranno a ribaltare il passivo.

Queste le formazioni ufficiali di Fiorentina – Lazio, gara valida per la finale di ritorno di Coppa Italia Primavera 2013 – 2014:

Fiorentina: (4-3-3) Bertolacci; Venuti, Madrigali, Mancini, Zanon; Berardi, Petriccione, Capezzi; Gulin, Gondo, Bangu. A disp: Bardini, Ansini, Bandinelli, Dabro, Diakhate, Di Curzio, Gigli. All: Leonardo Semplici.

Lazio: (4-3-3) Strakosha; Pollace, Ilari, Filippini, Seck; Elez, Murgia, Minala; Lombardi, Tounkara, Crecco. Guerrieri, Mattia, Costalunga, Perocchi, Pace, Sterpone, Oikonomidis, Milani, Palombi, Steri, Fiore, De Angelis. All: Simone Inzaghi.

Arbitro: Riccardo Ros della sezione di Pordenone, assistenti Caliari e Raspollini, quarto uomo Pelagatti.

Inizia l’incontro, dà il calcio d’avvio la Fiorentina. Al 3′ Madrigali, sugli sviluppi di un corner, si mangia un’occasione clamorosa: a pochi passi dalla porta spedisce fuori. Al 6′ Lazio in vantaggio: Lombardi si ritrova una palla a pochi passi dalla porta ed insacca di testa la più facile delle reti. Visto il risultato dell’andata, alla Fiorentina servono tre gol per giocare i supplementari. Impresa praticamente impossibile. Al 16′ rete annullata alla Fiorentina per posizione irregolare di Mancini. Al 21′ seconda rete della Lazio: un errore in fase di impostazione della Fiorentina favorisce Crecco che batte per la seconda volta Bertolacci. Fiorentina 0 – Lazio 2. Partita virtualmente chiusa. Al 27′ calcio di rigore per la Fiorentina per un tocco di mano in area. Sul dischetto si presenta Bangu che al 28′ insacca, ma l’arbitro fa ripetere poiché il Viola ha interrotto la rincorsa; al secondo tentativo Strakosia para il tiro al numero 10 Viola (giallo per Gondo per proteste). Al 34′ Madrigali stacca di testa su una punizione dalla destra, ma manda a lato. Al 38′ occasione per Gulin che a tu per tu col portiere si fa parare il tiro. Al 39′ occasione Lazio per Crecco che manda a lato: i biancocelesti dimostrano una proprietà di palleggio assai migliore rispetto ai Viola. Al 42′ i Gigliati sprecano un’altra occasione da rete. Al 44′ giallo per Crecco. Scocca il 45′, l’arbitro assegna 1′ di recupero. A pochi secondi dallo scadere Bangu ribadisce in rete una punizione di Capezzi finita sul palo. Termina il primo tempo. Ammirevoli i tifosi della Fiesole (trasferiti nel parterre di Tribuna, che hanno incessantemente sostenuto la squadra).

Inizia la ripresa, nessun cambio negli spogliatoi. La Fiorentina riparte generosamente in attacco, ma servirebbero 4 reti. Al 4′ Gulin viene trattenuto in area, ma l’arbitro non ritiene di assegnare il penalty. Giallo per Mancini al 7′. Al 9′ Minala insacca la rete del 3 a 1 per la Lazio, spedendo in rete un pallone finito sulla traversa. Murgia lascia il campo in favore di Pace al 12′. Al 19′ fuori Gulin, dentro Bandinelli. Al 20′ Crecco solo contro Bertolacci porta a 4 le reti dei biancocelesti. Al 25′ giallo per Petriccione. Al 28′ doppio cambio: fuori Petriccione dentro Diakhate per i Viola e Lombardi lascia il posto a Milani per la Lazio. Al 33′ Elez lascia il posto ad Oikonomidis. Al 40′ ultimo cambio per la Fiorentina: esce Berardi ed entra il numero 20 Berata. Al 45′ Bangu si invola verso il portiere ed insacca la rete del 2 a 4. 4′ di recupero.

Termina la partita. Fiorentina – Lazio: risultato finale 2 a 4. La Lazio vince strameritatamente la Coppa Italia Primavera. I Viola hanno disputato una partita generosa, ma sono stati troppi gli errori in fase conclusiva e soprattutto la difesa ha evidenziato lacune imbarazzanti.

Segui @ilsitodifirenze



Fiorentina e Lazio Primavera si sfidano nella gara di ritorno della finale di Tim Cup di categoria. I Viola partono dalla sconfitta per 3 a 1 dell’andata e, spinti dal pubblico dell’Artemio Franchi di Firenze, proveranno a ribaltare il passivo.

Queste le formazioni ufficiali di Fiorentina – Lazio, gara valida per la finale di ritorno di Coppa Italia Primavera 2013 – 2014:

Fiorentina: (4-3-3) Bertolacci; Venuti, Madrigali, Mancini, Zanon; Berardi, Petriccione, Capezzi; Gulin, Gondo, Bangu. A disp: Bardini, Ansini, Bandinelli, Dabro, Diakhate, Di Curzio, Gigli. All: Leonardo Semplici.

Lazio: (4-3-3) Strakosha; Pollace, Ilari, Filippini, Seck; Elez, Murgia, Minala; Lombardi, Tounkara, Crecco. Guerrieri, Mattia, Costalunga, Perocchi, Pace, Sterpone, Oikonomidis, Milani, Palombi, Steri, Fiore, De Angelis. All: Simone Inzaghi.

Arbitro: Riccardo Ros della sezione di Pordenone, assistenti Caliari e Raspollini, quarto uomo Pelagatti.

Inizia l’incontro, dà il calcio d’avvio la Fiorentina. Al 3′ Madrigali, sugli sviluppi di un corner, si mangia un’occasione clamorosa: a pochi passi dalla porta spedisce fuori. Al 6′ Lazio in vantaggio: Lombardi si ritrova una palla a pochi passi dalla porta ed insacca di testa la più facile delle reti. Visto il risultato dell’andata, alla Fiorentina servono tre gol per giocare i supplementari. Impresa praticamente impossibile. Al 16′ rete annullata alla Fiorentina per posizione irregolare di Mancini. Al 21′ seconda rete della Lazio: un errore in fase di impostazione della Fiorentina favorisce Crecco che batte per la seconda volta Bertolacci. Fiorentina 0 – Lazio 2. Partita virtualmente chiusa. Al 27′ calcio di rigore per la Fiorentina per un tocco di mano in area. Sul dischetto si presenta Bangu che al 28′ insacca, ma l’arbitro fa ripetere poiché il Viola ha interrotto la rincorsa; al secondo tentativo Strakosia para il tiro al numero 10 Viola (giallo per Gondo per proteste). Al 34′ Madrigali stacca di testa su una punizione dalla destra, ma manda a lato. Al 38′ occasione per Gulin che a tu per tu col portiere si fa parare il tiro. Al 39′ occasione Lazio per Crecco che manda a lato: i biancocelesti dimostrano una proprietà di palleggio assai migliore rispetto ai Viola. Al 42′ i Gigliati sprecano un’altra occasione da rete. Al 44′ giallo per Crecco. Scocca il 45′, l’arbitro assegna 1′ di recupero. A pochi secondi dallo scadere Bangu ribadisce in rete una punizione di Capezzi finita sul palo. Termina il primo tempo. Ammirevoli i tifosi della Fiesole (trasferiti nel parterre di Tribuna, che hanno incessantemente sostenuto la squadra).

Inizia la ripresa, nessun cambio negli spogliatoi. La Fiorentina riparte generosamente in attacco, ma servirebbero 4 reti. Al 4′ Gulin viene trattenuto in area, ma l’arbitro non ritiene di assegnare il penalty. Giallo per Mancini al 7′. Al 9′ Minala insacca la rete del 3 a 1 per la Lazio, spedendo in rete un pallone finito sulla traversa. Murgia lascia il campo in favore di Pace al 12′. Al 19′ fuori Gulin, dentro Bandinelli. Al 20′ Crecco solo contro Bertolacci porta a 4 le reti dei biancocelesti. Al 25′ giallo per Petriccione. Al 28′ doppio cambio: fuori Petriccione dentro Diakhate per i Viola e Lombardi lascia il posto a Milani per la Lazio. Al 33′ Elez lascia il posto ad Oikonomidis. Al 40′ ultimo cambio per la Fiorentina: esce Berardi ed entra il numero 20 Berata. Al 45′ Bangu si invola verso il portiere ed insacca la rete del 2 a 4. 4′ di recupero.

Termina la partita. Fiorentina – Lazio: risultato finale 2 a 4. La Lazio vince strameritatamente la Coppa Italia Primavera. I Viola hanno disputato una partita generosa, ma sono stati troppi gli errori in fase conclusiva e soprattutto la difesa ha evidenziato lacune imbarazzanti.

Segui @ilsitodifirenze