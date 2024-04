Corri la Vita 2014, dal 1° settembre al via le iscrizioni alla manifestazione per la lotta contro i tumori al seno | Il Sito di Firenze

Si apriranno lunedì 1° settembre le iscrizioni alla XII edizione di Corri la Vita, manifestazione benefica a sostegno di progetti no-profit per la lotta al tumore al seno, organizzata dalla neonata Associazione Corri la Vita con il supporto logistico della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – Sezione di Firenze, che si terrà a Firenze domenica 28 settembre 2014.

In cambio di un’offerta minima di 10 euro si riceverà la maglietta ufficiale 2014 offerta da Salvatore Ferragamo di colore grigio mélange e si potrà scegliere di partecipare alla corsa non agonistica di 13 Km o alla passeggiata di 5 Km, attraverso monumenti, chiese, giardini e palazzi, con visite guidate a cura dell’Associazione Città Nascosta, con percorsi definiti con il supporto organizzativo della Firenze Marathon che partiranno da Piazza Duomo e si concluderanno in Piazza della Signoria.

Come sempre, gli organizzatori confidano nella grande generosità dei fiorentini e dei tanti italiani e stranieri che hanno contribuito ai successi di CORRI LA VITA e allo straordinario risultato di oltre 2.600.000 euro raccolti fino ad oggi.

Per iscriversi alla corsa o alla passeggiata rivolgersi a: LILT Firenze Viale D. Giannotti 23, Firenze, tel. 055 576939; Firenze Marathon Viale Fanti 2, Firenze, tel. 055 5522957; L’Isolotto dello Sport Via dell’Argingrosso 69 A/B, Firenze; Universo Sport Piazza Duomo 6/r, Firenze. Solo per la passeggiata anche a: FILE Via San Niccolò 1, Firenze, tel. 055 2001212; Universo Sport Via Sandro Pertini 36/Viale Guidoni, Firenze; Ottica Fontani Viale Filippo Strozzi 18, Firenze; Universo Sport/Centro Commerciale I Gigli via San Quirico 165, Campi Bisenzio (FI) oppure online su www.boxol.it e nei punti vendita del Circuito Box Office Toscana.

Le iscrizioni proseguiranno presso la sede LILT Firenze e gli stand in via Martelli sabato 27 settembre, dalle 10.00 alle 13.00 per la corsa e dalle 10.00 alle 17.00 per la passeggiata, e domenica 28 settembre dalle 8 alle 9.30 solo per la passeggiata.



Si apriranno lunedì 1° settembre le iscrizioni alla XII edizione di Corri la Vita, manifestazione benefica a sostegno di progetti no-profit per la lotta al tumore al seno, organizzata dalla neonata Associazione Corri la Vita con il supporto logistico della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – Sezione di Firenze, che si terrà a Firenze domenica 28 settembre 2014.

In cambio di un’offerta minima di 10 euro si riceverà la maglietta ufficiale 2014 offerta da Salvatore Ferragamo di colore grigio mélange e si potrà scegliere di partecipare alla corsa non agonistica di 13 Km o alla passeggiata di 5 Km, attraverso monumenti, chiese, giardini e palazzi, con visite guidate a cura dell’Associazione Città Nascosta, con percorsi definiti con il supporto organizzativo della Firenze Marathon che partiranno da Piazza Duomo e si concluderanno in Piazza della Signoria.

Come sempre, gli organizzatori confidano nella grande generosità dei fiorentini e dei tanti italiani e stranieri che hanno contribuito ai successi di CORRI LA VITA e allo straordinario risultato di oltre 2.600.000 euro raccolti fino ad oggi.

Per iscriversi alla corsa o alla passeggiata rivolgersi a: LILT Firenze Viale D. Giannotti 23, Firenze, tel. 055 576939; Firenze Marathon Viale Fanti 2, Firenze, tel. 055 5522957; L’Isolotto dello Sport Via dell’Argingrosso 69 A/B, Firenze; Universo Sport Piazza Duomo 6/r, Firenze. Solo per la passeggiata anche a: FILE Via San Niccolò 1, Firenze, tel. 055 2001212; Universo Sport Via Sandro Pertini 36/Viale Guidoni, Firenze; Ottica Fontani Viale Filippo Strozzi 18, Firenze; Universo Sport/Centro Commerciale I Gigli via San Quirico 165, Campi Bisenzio (FI) oppure online su www.boxol.it e nei punti vendita del Circuito Box Office Toscana.

Le iscrizioni proseguiranno presso la sede LILT Firenze e gli stand in via Martelli sabato 27 settembre, dalle 10.00 alle 13.00 per la corsa e dalle 10.00 alle 17.00 per la passeggiata, e domenica 28 settembre dalle 8 alle 9.30 solo per la passeggiata.