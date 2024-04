Prima Visione Festival: David Riondino e Dario Vergassola rileggono La Traviata | Il Sito di Firenze

Nel quarto appuntamento di Prima Visione Festival David Riondino e Dario Vergassola in un viaggio sui generis nella storia de La Traviata di Giuseppe Verdi. Venerdì 18 aprile sul palco dell’Auditorium al Duomo ubicato Via de’ Cerretani 54/r, i due istrioni indirizzeranno il loro pubblico in un’inedita e ricercata esperienza musicale, per leggerne meglio i particolari e magari prospettarne diverse soluzioni (inizio concerto ore 21 – aperitivo e finger food compresi nel ticket d’ingresso dalle 19:30).

Dopotutto, come afferma il direttore artistico M° Augusto Vismara “farsi domande su una storia come quella de La Traviata viene spontaneo. Troppo diretto il rapporto fra peccato e punizione, troppo inflessibile il fato nell’impedire la felicità finalmente trovata. E troppo forti i sentimenti implicati. Amore, morte, senso del peccato, felicità possibile. Un terreno ideale per la coppia Vergassola-Riondino ma anche un’occasione per sviscerare, ipotizzare nuovi scenari e raccontare da altri punti di vista una storia popolarissima”.

David Riondino e Dario Vergassola saranno accompagnati dalle note di Verdi eseguite dall’Innovativo Ensemble e da una Violetta che si presterà, sull’onda della nostalgia, a cantare le sue splendide arie.

Innovativo Ensemble, gruppo musicale “in residenza” al Festival, sarà composto come al solito da musicisti che provengono da varie esperienze sia di concertismo classico che d’avanguardia che di musica crossover. Tutti musicisti di rilievo ben conosciuti nei maggiori teatri d’ Europa che hanno condiviso la tentazione di collaborare ad un festival dedicato alle "forme minori" costituendone il nucleo vitale.

Associazione Prima Visione, in collaborazione con Florentinische Tagebuch presenta:

PRIMA VISIONE FESTIVAL

scoperte musicali nel cuore di Firenze

I edizione

Venerdì 18 aprile

"La Traviata" di Giuseppe Verdi

letta e interpretata da Dario Vergassola e David Riondino

Musiche eseguite dal vivo dall’Innovativo Ensemble

Auditorium al Duomo – Via de’ Cerretani 54/r – Firenze Ingresso 18/20 euro – ridotto studenti 15 euro – Inizio concerto ore 21 – Inizio aperitivo ore 19:30 Prenotazioni telefoniche (dalle 15:00 alle 19:00): 328 6939845 Aperitivo e finger food compresi nel ticket d’ingresso

info: festivalprimavisione.blogspot.it – primavisionefestival@gmail.com



