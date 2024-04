Ricusato giudice Forteto, Bambagioni (PD): "C'è la volontà di proteggere il sistema" | Il Sito di Firenze

Sunday, 27 July 2014 – 22:30

Chincarini (CD): "Nemmeno Berlusconi c’era riuscito"

Gio, 24/07/2014 – 19:50 — La Redazione

“È un segnale gravissimo e preoccupante”. Si esprime senza mezzi termini il consigliere regionale del PD Paolo Bambagioni, appresa la notizia della ricusazione presidente del collegio giudicante del processo su Il Forteto, la comunità che vede Rodolfo Fiesoli accusato di violenza sessuale e maltrattamenti. Sotto processo altre 22 persone. . "Nella ricusazione del giudice e nel recente mancato commissariamento della cooperativa – aggiunge – vedo la precisa volontà di proteggere in qualche modo il sistema Forteto e non andare al cuore delle responsabilità dei crimini perpetrati per anni ai danni di innocenti bambini”.

Fa eco in una nota il capogruppo Cd al Consiglio regionale della Toscana Maria Luisa Chincarini: “La ricusazione del presidente è un fatto straordinario, mai avvenuto prima a Firenze. Persino Berlusconi, uomo non di poco peso in Italia, è mai riuscito ad ottenerla in uno dei suoi processi. Sembra proprio che si voglia far di tutto per lasciar sole le vittime degli abusi del Forteto, che con tanto coraggio hanno avuto la forza di denunciare quanto subito in decenni di sevizie e malversazioni”. “Sono allibita – aggiunge – da quanto è accaduto. Sembra l’ennesima dimostrazione che c’e’ davvero qualcosa di grosso dietro la vicenda del Forteto”.

