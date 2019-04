Due casi di epatite "A" in una scuola di Signa

Mer, 24/04/2019 - 00:01 — La redazione

Due casi di epatite virale di tipo “A” sono stati riscontrati in questi giorni tra gli alunni che frequentano la stessa sezione di una scuola dell'infanzia di Signa (Firenze).

Lo rende noto l'Asl Toscana Centro, spiegando che il primo caso è stato notificato il 17 aprile, il secondo tre giorni dopo e che, data la tempistica della comparsa della sintomatologia, "si può escludere che il secondo caso si sia verificato per contagio dal primo" e che "dall'indagine epidemiologica, ancora non conclusa, sui due casi non è al momento emersa l'origine dell'infezione, da ricercare sia all'interno della scuola, che in ambito amicale o familiare". L'Asl fa sapere poi che "l'Unità funzionale di igiene, sanità pubblica e nutrizione della zona Fiorentina nord-ovest si è attivata per predisporre gli interventi per contenere al massimo la possibile circolazione del virus", che "è stata predisposta e in parte già attuata la vaccinazione dei familiari e organizzata una seduta vaccinale per i compagni di classe e per collaboratori e operatori scolastici", che sono stati anche informati i pediatri "di libera scelta della zona, al fine della sorveglianza sanitaria dei propri assistiti", ed "è stato inoltre programmato un intervento di sanificazione della scuola, come previsto dalla procedura aziendale".

L'epatite di tipo A è una malattia infettiva acuta del fegato causata dal virus (HAV). Solitamente l'epatite A si diffonde per via oro-fecale, ossia mangiando o bevendo cibi o acqua contaminati da feci infette. Il tempo tra l'infezione e il manifestarsi dei sintomi varia tra le due e le sei settimane. Dopo una singola infezione l'individuo acquisisce una immunità per il resto della sua vita. I pazienti senza altre malattie concomitanti che si ammalano di epatite A guariscono generalmente tutti senza conseguenze cliniche. La mortalità per epatite A è in genere dello 0,1% o comunque inferiore allo 0,5%, ma aumenta in soggetti anziani o debilitati.