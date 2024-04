Stasera "pizzata" alla Limonaia del Parco di Villa Strozzi | Il Sito di Firenze

Tuesday, 03 June 2014 – 14:07

Ferragosto in città

Gio, 15/08/2013 – 12:05 — La Redazione

Se durante la calda estate non sapete dove andare a pochi passi dal centro di Firenze si snoda il Parco del Boschetto, tra i più belli e meno conosciuti della città, ma che nasconde tanti tesori. Immersa nel verde vi si trova l’ottocentesca Limonaia di Villa Strozzi che in estate si anima di eventi culturali con un bar-pizzeria aperto tutti i giorni dalle 17.

La Limonaia è un luogo adatto a tutti: per famiglie con bambini che possono giocare nel parco; per coloro che hanno cani vi è la vicina area attrezzata; per cittadini e turisti alla ricerca di ombra e fresco, si offe una sosta immersa nel verde e senza doversi spostare fuori città.

A Ferragosto ci sarà una Pizzata all’aperto con tanta pizza di tutti i tipi e per tutti i gusti. Per coloro che desiderano rilassarsi assaggiare l’aperitivo con stuzzichini, magari sorseggiando il cocktail Limonaia, specialità della casa.

