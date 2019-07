Rossi: "Combattere il riscaldamento della Terra una priorità per la sinistra"

Mar, 30/07/2019 - 09:08 — La redazione

“Occuparsi dei cambiamenti climatici deve diventare il primo compito per la politica. In particolare per la sinistra, perché gli effetti di questo disastro, provocato da un capitalismo speculativo e senza regole, si faranno sentire negativamente prima di tutto sulla parte più debole della popolazione e sui ceti meno abbienti”.

Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, che nel post riporta una dichiarazione di Luca Parmitano, in orbita a 400 km dalla Terra: «Come ho trovato la Terra dopo sei anni? Meno bene, di sicuro. Ai miei occhi c'è stato un peggioramento causato dal riscaldamento globale del pianeta Terra. Dalla Stazione Spaziale ne noti i dettagli e i risultati scientifici lo confermano. Deserti che avanzano, ghiacci che si sciolgono… è un problema cui va posto rimedio quanto prima. E chi guida le nostre nazioni deve fare di tutto se non per invertire questa situazione, quanto meno per rallentarla».