Spiaggia sull'Arno: un'estate ricca di eventi | Il Sito di Firenze

Evento

luogo:

Firenze, Lungarno Serristori

Lo schermo per i Mondiali di calcio; uno “Chalet” tutto in legno con allestimento ecosostenibile; un teatro disegnato e progettato per stare in mezzo alla natura; i fuochi di San Giovanni con un pic nic sull’Arno tutto biologico e oltre 100 tra sdraie e lettini gratuiti per godersi l’estate a Firenze. Sono alcune delle novità della programmazione “Easy Living. Spiaggia sull’Arno” (in lungarno Serristori e sulla terrazza di piazza Poggi) uno degli spazi estivi di Firenze che fino a settembre proporrà oltre cento eventi. “Obiettivo raggiunto – spiega Piero Iervolino, animatore e operatore culturale fiorentino, presidente dell’associazione PiazzArt, che da sette anni porta sull’Arno progetti dedicati alla sostenibilità del luogo – della completa riqualificazione del luogo, della spiaggia e della terrazza di piazza Poggi”.

“Easy Living. Spiaggia sull’Arno” è uno spazio estivo che anima Firenze da dieci anni. Proporrà musica, cinema, danza, libri e cibo biologico (pranzi e cene) e tanti eventi speciali fino a settembre. La programmazione è curata dall’associazione PiazzArt presieduta da Piero Iervolino.

Easy Living s’impone come la spiaggia urbana tra le più importanti in Italia per grandezza e strutture.

Programmazione quotidiana (fino a settembre, tutti i giovedì, venerdì, sabato e domenica)

La programmazione prevede tutti i giovedì, venerdì e sabato si terrà la ‘Musica al tramonto’, una rassegna di musica live con i dj della scena toscana che si alterneranno e proporranno le migliori selezioni musicali. Tutte le domeniche pomeriggio andrà in scena, proprio sulla riva dell’Arno, spettacoli di danza; le lezioni di yoga; giochi per i bambini e famiglie e altri eventi che animeranno tutta l’estate la “spiaggia” di Firenze. Tra gli eventi di oggi, 12 giugno, sarà presentato il libro “Portiere. Eroi di Sventura” di Fausto Bagattini (alle 18.30) e a seguire si terrà una simpatica e originale partita di calcio: due agguerrite compagini di teatranti con un illustre arbitro, Siro Ferrone. Durante la partita saranno letti alcuni brani del libro.

Cucina a km0 (tutti i giorni)

Inoltre, dalla mattina a tarda sera, sarà attivo un punto ristoro, per spuntini, pranzi, colazioni, aperitivi e cene, per assaggiare cibi “regionali” cucinati dallo chef di Easy Living sul momento e i nuovi vini biologici della Toscana (e non solo). La cucina del ristorante è aperta dalle ore 12.00 e dalle ore 20.30 alle ore 23.00 con possibilità di aperitivo a buffet dalle ore 19.00 alle ore 21.00. Tutti i giorni, dal lunedì al mercoledì, una selezione musicale accompagnerà pranzi e cene con menù particolari (l’hamburger di carne chianina, le linguine alle vongole, il cacciucco e il cartoccio di pesce fritto).

Eventi Speciali, novità e Spiaggia sull’Arno (San Giovanni; Mondiali di calcio; Chalet sull’Arno e Castelli di sabbia). Tra gli eventi speciali annunciati la possibilità di vedere i Mondiali di Calcio in spiaggia. La prima partita sarà proprio sabato 14 a mezzanotte. Sarà istallato un grande schermo a led, proprio sulla spiaggia (8 metri per 4). Tra le novità assolute di quest’anno è lo “Chalet” sulla spiaggia dell’Arno: tutto in legno, con una cucina e possibilità di pranzare come si fosse “al mare”. Per tutti il periodo (fino a quando il tempo lo permetterà) è possibile passare l’estate proprio sulle rive dell’Arno, in spiaggia, anche grazie a questa nuovo progetto dell’associazione PiazzaArt. Sulla spiaggia sono previsto allestimenti ecologico sulla sponda del fiume con l’opportunità di noleggiare gratuitamente sdraio, ombrelloni, palloni, racchette, tamburelli (e molto altro) e la possibilità di utilizzare anche delle docce (disegnate e costruite proprio per l’ambiente naturalistico dell’Arno). Sulla spiaggia, è attiva la campagna di sensibilizzazione sulle buone pratiche del vivere civile, una segnaletica creata ad hoc con una grafica sintetica e ispirata ai simboli tipici della cartellonistica urbana con l’intento di sensibilizzare i cittadini al rispetto per l’ambiente comune. Easy Living mette a disposizione l’accesso gratuito a internet (in modalità wireless). E in scena andrà la quarta edizione dei “Castelli di sabbia”, ormai una tradizione, il 15 agosto, una competizione per grandi e piccini. Novità assoluta sarà il campo di bocce che sarà costruito dopo i fuochi di San Giovanni.

Collaborazioni e sinergie

Il programma, ideato dall’associazione PiazzArt, è patrocinato dal Comune di Firenze e dalla Direzione Ambiente e dalla Provincia di Firenze. “Easy Living. La spiaggia sull’Arno” è uno dei 9 spazi di “Effetto Estate”, il cartellone dove sono riuniti altri spazi estivi nati dal gruppo impresa cultura di Confesercenti Firenze.

Concept – Easy living è uno stile di vita, un modo di vivere gli spazi, le relazioni e la cultura che ci gira intorno. E’ un modo di aggregarsi nella nostra città il cui progetto è sempre più ispirato alla sostenibilità, all’arte e alla cultura. La leggerezza e lo spirito che puoi trovare qui è contagioso. Partecipazione e condivisione di un luogo in cui si mescolano performance, installazioni, arte e vivere quotidiano. Questa decima edizione sarà il traguardo che segna la fine della riqualificazione dello spazio e dal quale poi ripartire per intraprendere un percorso internazionale di proposte e collaborazioni. Il fiume, flusso vitale e pulsante, è il protagonista del progetto che intende incoraggiare la popolazione alla riappropriazione di uno spazio cittadino di grande valore. La spiaggia Sull’Arno è una spiaggia urbana tra le più importanti a livello internazionale che offre la possibilità a turisti e fiorentini di vivere piacevolmente l’estate in città. L’Associazione Piazzart con lo stesso impegno e la stessa passione ringrazia tutti coloro che si sono adoperati in questi anni per far sì che lo spazio rappresentasse il punto di riferimento dell’estate.

L’Arno con le sue sponde diventa il protagonista intorno al quale si sviluppa il progetto culturale, che ha il proposito principale di valorizzare il fiume come flusso vitale e pulsante della città, creando un ponte poetico e metaforico che permetta di avvicinare e incoraggiare la popolazione alla ricerca e alla sperimentazione di generi, forme e linguaggi, oltre ogni confine. “Riconfermiamo la filosofia degli anni precedenti del nostro progetto Easy Living, con un’attenzione particolare alla sostenibilità del luogo e alla sua valorizzazione attraverso eventi culturali – ha spiegato il presidente di Piazzart Piero Iervolino –. Avremo nuove iniziative per far socializzare turisti e fiorentini e riserveremo una particolare attenzione al mese di agosto, come richiesto dall’amministrazione comunale: potenzieremo la connessione wireless per andare incontro alle richieste dei fruitori, in particolare degli stranieri”.

Tutti gli eventi di Piazzart si possono seguire su Facebook sul profilo Associazione PiazzArt

Easy Living è aperto tutti i giorni con orario 10.00 – 1.30.

