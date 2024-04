Basanta: "Spero che Cuadrado resti per aiutare la Fiorentina a vincere lo scudetto" | Il Sito di Firenze

Thursday, 28 August 2014 – 22:09

Conferenza stampa

Mar, 26/08/2014 – 12:38 — Donato Mongatti

Si è tenuta oggi, presso la sala Manuela Righini dello stadio Franchi di Firenze, la presentazione di José Basanta, difensore argentino classe 1984 arrivato in Viola dal Monterrey a titolo definitivo per circa 2,5 milioni di euro.

Ad accompagnare il calciatore Vincenzo Guerini.

Queste le parole dell’argentino:

“Ho scelto di venire a Firenze – ha dichiarato – perché per me era l’ultima opportunità per giocare in Europa. La Fiorentina è un club importante, in crescita, protagonista e modello del calcio italiano: sono qui per aiutarla a restare tra le prime quatto e perché no…anche a vincere uno scudetto. Il mio ruolo? Mi adatto a giocare sia con la difesa a tre, sia a quattro”. Sabato inizia il Campionato. “Sono a disposizione dell’allenatore, la settimana scorsa ho fatto tutti i test, mi sarebbe piaciuto farli primi, ma per problemi legati al permesso di lavoro non li ho potuti fare prima, comunque per la gara con la Roma sono pronto”. L’esperienza del Mondiale? “È importantissima, si gioca contro i migliori al mondo e nell’Argentina abbiamo Messi: uno dei più forti. Confrontarsi con giocatori di quel livello aiuta a crescere”.

Cuadrado? “È un giocatore fortissimo, spero che resti alla Fiorentina per darci una mano a lottare per il Campionato, in caso contrario gli auguro di andare a giocare nella squadra che desidera”.

