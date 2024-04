Stella e Tajani (FI) "San Lorenzo è diventata la piazza dell'illegalità" | Il Sito di Firenze

"L’onorevole Antonio Tajani è stato sempre molto attento alla città di Firenze e al commercio sull’area pubblica e anche per questo la sua presenza qui con noi oggi in San Lorenzo è molto importante. Sono anni che ci battiamo per la valorizzazione del commercio ma questa, nell’era Renzi-Nardella, è diventata da piazza della legalità dove c’erano commercianti che pagavano le tasse in maniera particolare alla piazza dell’illegalità e abusivismo. Basta essere qui in piazza per vedere abusivismo commerciale, abusivi che hanno dormito in delle tende. Se io sarà Sindaco di Firenze questo non sarà più accettato e tornerà la città delle regole. Creeremo l’assessore alla sicurezza, la task force per combattere l’abusivismo, perché sulle regole e abusivismo a Firenze non si scherza. C’è da domandarsi poi se a candidata Miriam Amato del M5S dopo essere a favore delle occupazioni abusive, a Firenze sono ben 79 gli alloggi occupati, è anche a favore del commercio abusivo? E poi il candidato imposto da Roma del Pd, Dario Nardella, cosa aspetta a risolvere questa emergenza? Firenze non può essere questa e i fiorentini domenica prossima sapranno fare la loro scelta". Così il candidato Sindaco di Forza Italia Marco Stella al Comune di Firenze oggi in Piazza San Lorenzo assieme al commissario europeo Antonio Tajani, per verificare personalmente lo stato di degrado della piazza dove tutti i giorni la fanno da padroni i venditori abusivi e da alcuni giorni diventato anche dormitorio notturno con tanto di tende da campeggio del movimento per la casa.

"La lotta all’abusivismo commerciale è prima di tutto la lotta alla criminalità organizzata. Sappiamo bene che gli abusivi commerciali vendono prodotti contraffatti. Prodotti contraffatti che sono realizzati dalla Malavita e che controlla un business pari nel mondo a quello del traffico di droga e comporta meno rischi per chi lo fa. Vendere e acquistare il falso significa dare un colpo alla produzione che rispetta le regole e quindi all’industria. Un colpo a chi lavora nelle industrie – sottolinea il commissario europeo Antonio Tajani -. Si rischia di danneggiare la salute perché non sappiamo di che materiale sono fatti i prodotti contraffatti. Tempo fa ho dimostrato come dei sandali per bambini contenevano dieci volte più del massimo consentito di sostanze cancerogene tollerate. E’ un danno anche al fisco e quindi un danno per tutti noi cittadini. Perché chi vende un prodotto abusivo o contraffatto non lo vende facendo pagare l’iva".

L’On. Antonio Tajani ha poi parlato personalmente con gli ambulanti regolari, passando da un banco all’altro, che gli hanno fatto conoscere i gravi problemi che devono affrontare da quando a gennaio l’attuale amministrazione comunale ha deciso di togliere i banchi da Piazza San Lorenzo: "Mi pare poi molto strano, come accaduto qui a Firenze in Piazza San Lorenzo, di aver tolto coloro che avevano i permessi per vendere, cioè commercianti veri, autorizzati, per lasciare il posto agli abusivi. Qui in piazza sono a decine gli abusivi presenti e nessuno li contrasta. Non mi pare sia stato un gran risultato aver cacciato gli ambulanti regolari che rispettano le regole per poi far arrivare gli ambulanti abusivi – conclude il commissario europeo Tajani -. E la lotta contro il falso per me è stata una priorità in questi cine anni di commissario europeo, per questo ho rilanciato la proposta del Made in che stata approvata a larga maggioranza dal parlamento europeo, adesso toccherà alla presidenza italiana portarla a dama e arrivare entro alla fine dell’anno al Made in, che sarebbe una garanzia contro la contraffazione. L’altra proposta legislativa che abbiamo fatto è quella del rafforzamento dell’azione delle dogane, con maggiori scambi d’informazioni, per rendere più difficile a livello europeo l’introduzione della merce contraffatta. Merce contraffatta che per la stragrande maggioranza viene dalla Cina".



"L’onorevole Antonio Tajani è stato sempre molto attento alla città di Firenze e al commercio sull’area pubblica e anche per questo la sua presenza qui con noi oggi in San Lorenzo è molto importante. Sono anni che ci battiamo per la valorizzazione del commercio ma questa, nell’era Renzi-Nardella, è diventata da piazza della legalità dove c’erano commercianti che pagavano le tasse in maniera particolare alla piazza dell’illegalità e abusivismo. Basta essere qui in piazza per vedere abusivismo commerciale, abusivi che hanno dormito in delle tende. Se io sarà Sindaco di Firenze questo non sarà più accettato e tornerà la città delle regole. Creeremo l’assessore alla sicurezza, la task force per combattere l’abusivismo, perché sulle regole e abusivismo a Firenze non si scherza. C’è da domandarsi poi se a candidata Miriam Amato del M5S dopo essere a favore delle occupazioni abusive, a Firenze sono ben 79 gli alloggi occupati, è anche a favore del commercio abusivo? E poi il candidato imposto da Roma del Pd, Dario Nardella, cosa aspetta a risolvere questa emergenza? Firenze non può essere questa e i fiorentini domenica prossima sapranno fare la loro scelta". Così il candidato Sindaco di Forza Italia Marco Stella al Comune di Firenze oggi in Piazza San Lorenzo assieme al commissario europeo Antonio Tajani, per verificare personalmente lo stato di degrado della piazza dove tutti i giorni la fanno da padroni i venditori abusivi e da alcuni giorni diventato anche dormitorio notturno con tanto di tende da campeggio del movimento per la casa.

"La lotta all’abusivismo commerciale è prima di tutto la lotta alla criminalità organizzata. Sappiamo bene che gli abusivi commerciali vendono prodotti contraffatti. Prodotti contraffatti che sono realizzati dalla Malavita e che controlla un business pari nel mondo a quello del traffico di droga e comporta meno rischi per chi lo fa. Vendere e acquistare il falso significa dare un colpo alla produzione che rispetta le regole e quindi all’industria. Un colpo a chi lavora nelle industrie – sottolinea il commissario europeo Antonio Tajani -. Si rischia di danneggiare la salute perché non sappiamo di che materiale sono fatti i prodotti contraffatti. Tempo fa ho dimostrato come dei sandali per bambini contenevano dieci volte più del massimo consentito di sostanze cancerogene tollerate. E’ un danno anche al fisco e quindi un danno per tutti noi cittadini. Perché chi vende un prodotto abusivo o contraffatto non lo vende facendo pagare l’iva".

L’On. Antonio Tajani ha poi parlato personalmente con gli ambulanti regolari, passando da un banco all’altro, che gli hanno fatto conoscere i gravi problemi che devono affrontare da quando a gennaio l’attuale amministrazione comunale ha deciso di togliere i banchi da Piazza San Lorenzo: "Mi pare poi molto strano, come accaduto qui a Firenze in Piazza San Lorenzo, di aver tolto coloro che avevano i permessi per vendere, cioè commercianti veri, autorizzati, per lasciare il posto agli abusivi. Qui in piazza sono a decine gli abusivi presenti e nessuno li contrasta. Non mi pare sia stato un gran risultato aver cacciato gli ambulanti regolari che rispettano le regole per poi far arrivare gli ambulanti abusivi – conclude il commissario europeo Tajani -. E la lotta contro il falso per me è stata una priorità in questi cine anni di commissario europeo, per questo ho rilanciato la proposta del Made in che stata approvata a larga maggioranza dal parlamento europeo, adesso toccherà alla presidenza italiana portarla a dama e arrivare entro alla fine dell’anno al Made in, che sarebbe una garanzia contro la contraffazione. L’altra proposta legislativa che abbiamo fatto è quella del rafforzamento dell’azione delle dogane, con maggiori scambi d’informazioni, per rendere più difficile a livello europeo l’introduzione della merce contraffatta. Merce contraffatta che per la stragrande maggioranza viene dalla Cina".