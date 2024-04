Girone Jazz: domani il trio Geri-Martini-Vernuccio | Il Sito di Firenze

Le sonorità del jazz manouche e dello swing saranno protagoniste domani, lunedi 7 luglio, presso il Circolo Arci Il Girone, del secondo appuntamento del Girone Jazz Festival.

In programma il concerto del trio ‘di sole corde’ composto da Maurizio Geri e Jacopo Martini alle chitarre e Nicola Vernuccio al contrabbasso, che spazierà dagli standard di Django Reinhardt alle composizioni originali. L’evento, che vede la reunion tra tre dei più apprezzati interpreti del ‘gipsy jazz’ a livello nazionale ed internazionale, è organizzato dai NEM – Nuovi Eventi Musicali, con la direzione artistica di Augusto Benvenuti, nell’ambito della 67° Estate Fiesolana e in collaborazione con il Circolo Arci il Girone (inizio ore 21.00, via Aretina, Fiesole, ingresso euro 10, www.nuovieventimusicali.it e www.estatefiesolana.it).

Maurizio Geri, autore e compositore, inizia la carriera collaborando per più di un decennio con la cantante ricercatrice Caterina Bueno. È poi diventato chitarrista e voce solista della Banditaliana di Riccardo Tesi e leader di uno dei gruppi storici del manouche italiano, il ‘Maurizio Geri Swingtet’. Ha partecipato a festival di tutta Europa, Australia e Nord America, ed ha inciso circa dieci cd per varie etichette.

Jacopo Martini, chitarrista compositore, è stato il primo musicista italiano ad essere invitato al campus estivo ‘Django in June’ come didatta e performer presso la Smith university di Boston.

Ha suonato e registrato con le stelle del jazz, da Angelo Debarre a Enrico Rava, Stefano Bollani, Tiziana Ghiglioni, Nico Gori, Franco Cerri, Fabrizio Bosso.

Nicola Vernuccio, contrabbassista fiorentino, è uno dei fondatori della scuola del C.A.M. di Firenze, nella quale ha insegnato per diversi anni. È un musicista poliedrico, e nella sua attività non si è limitato a suonare solo musica jazz, ma ha spaziato dalla ricerca popolare (con il Cartacanta e con la cantante Gisella Alberto), alla musica classica, suonando in un’orchestra da camera e collaborando con scrittori, poeti, mimi, ballerini, attori. Nel 1979, insieme al clarinettista Renato Cordovani ha fondato un gruppo aperto, che esibendosi per sei anni in festival e club di tutta Europa, ha visto alternarsi musicisti come Sean Bergin, Tristan Honsinger, Sandro Satta, Gunter Sommer, Riccardo Bianchi, Fabio Morgera e tanti altri.

