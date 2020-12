Covid, in Toscana 657 nuovi casi su 12.197 tamponi molecolari

Ven, 11/12/2020 - 12:59 — La redazione

"I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 657 su 12.197 tamponi molecolari e 3.718 test rapidi effettuati". Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull'epidemia di coronavirus.

"Per la minor pressione, a Firenze chiude il reparto con 22 posti letto Covid 'high care' ricavato per l'emergenza all'ex ospedale Palagi - sottolinea Giani - Struttura che così recupera spazi per ambulatori per visite specialistiche e chirurgia in 'day surgery' oltre a una serie di servizi sanitari specifici erogati senza degenza. Non abbassiamo la guardia - conclude, continuiamo a fare la nostra parte".