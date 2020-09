Post sessista contro consigliera Pd, Giani: "Fuori da Toscana la cultura dell'odio"

Lun, 14/09/2020 - 20:50 — La redazione

"Odiano le donne. Sono nostalgici del Ventennio. Parlo di alcuni amministratori della Lega Nord in Toscana, come il consigliere comunale di Scandicci, che anche oggi ha perso l'occasione per riflettere e ha attaccato la nostra consigliera Monia Monni (nella foto a destra) con parole sessiste e irripetibili. Lo dico con chiarezza: fuori dalla Toscana la cultura dell'odio". Lo ha dichiarato il candidato alla presidenza della Regione Toscana per il centrosinistra, Eugenio Giani, commentando su Facebook il caso del consigliere comunale di Scandicci Christian Braccini (nella foto a sinistra) della Lega, che ha rivolto offese sessiste nei confronti della candidata Pd Monia Monni.

Solidarietà a Monia Monni da parte di tutte le forze politiche.

Durissima Susanna Ceccardi, europarlamentare e candidata del centrodestra alla presidenza della Toscana. "Solidarietà a Monia Monni, quel consigliere dovrebbe essere espulso a breve. Il suo comportamento era già stato stigmatizzato con la sospensione, appena si riunirà il consiglio della Lega verrà espulso. Comunque io mi sono candidata alla presidenza, non mi occupo dal partito", ma "se si è comportato così invito il partito della Lega a prendere immediatamente provvedimenti".