Fiorentino muore annegato nel tentativo di salvare un bambino | Il Sito di Firenze

Thursday, 14 August 2014 – 09:33

Savona

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Mar, 12/08/2014 – 00:00 — La Redazione

Massimo Barlacchi, fiorentino di 63 anni, ieri è morto annegato nel mare di Savona nel tentativo di salvare un bimbo. Il piccolo nuotava davanti alla foce del Letimbro e si è trovato in difficoltà. Barlacchi si è tuffato in acqua per soccorrerlo, ma il mare agitato e la fatica sono stati fatali. Inutili i tentativi di rianimarlo. A raggiungere il piccolo è stato un bagnino ma la corrente ha rischiato di spingerli ancora più al largo. Altre quattro persone si sono tuffate o hanno utilizzato i mosconi per raggiungere i due.

Thursday, 14 August 2014 – 09:33

Savona

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Mar, 12/08/2014 – 00:00 — La Redazione

Massimo Barlacchi, fiorentino di 63 anni, ieri è morto annegato nel mare di Savona nel tentativo di salvare un bimbo. Il piccolo nuotava davanti alla foce del Letimbro e si è trovato in difficoltà. Barlacchi si è tuffato in acqua per soccorrerlo, ma il mare agitato e la fatica sono stati fatali. Inutili i tentativi di rianimarlo. A raggiungere il piccolo è stato un bagnino ma la corrente ha rischiato di spingerli ancora più al largo. Altre quattro persone si sono tuffate o hanno utilizzato i mosconi per raggiungere i due.