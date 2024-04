ACF Fiorentina: accordo raggiunto per il difensore argentino Basanta | Il Sito di Firenze

Sunday, 27 July 2014 – 22:30

Ha giocato gli ultimi Mondiali

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Ven, 25/07/2014 – 14:21 — La Redazione

"ACF Fiorentina annuncia di aver raggiunto un accordo con il Club de Futbol Monterrey per l’acquisto a titolo definitivo del calciatore Josè Maria Basanta, accordo subordinato al superamento delle visite mediche e alla firma del contratto economico da parte del calciatore". Questo il comunicato ufficiale della Società Viola.

Il difensore, classe 1984, ha disputato gli ultimi Mondiali in Brasile facendo registrare due presenze.

Sunday, 27 July 2014 – 22:30

Ha giocato gli ultimi Mondiali

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Ven, 25/07/2014 – 14:21 — La Redazione

"ACF Fiorentina annuncia di aver raggiunto un accordo con il Club de Futbol Monterrey per l’acquisto a titolo definitivo del calciatore Josè Maria Basanta, accordo subordinato al superamento delle visite mediche e alla firma del contratto economico da parte del calciatore". Questo il comunicato ufficiale della Società Viola.

Il difensore, classe 1984, ha disputato gli ultimi Mondiali in Brasile facendo registrare due presenze.