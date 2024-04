Tramvia, gli assessori Giorgetti e Bettarini replicano a Stella | Il Sito di Firenze

Thursday, 19 June 2014 – 18:26

Nuove Polemiche

“Nessuna ripercussione dei lavori in viale Milton sulla viabilità per Pitti in zona Fortezza da Basso. Già in calendario incontri con categorie e cittadini”

Mar, 17/06/2014 – 18:44 — La Redazione

“Il restringimento di viale Milton non ha avuto ripercussioni sulla viabilità in zona Fortezza da Basso nel primo giorno di eventi legati a Pitti Uomo. Dagli uffici della mobilità non sono stati rilevati particolari problemi”. E’ quanto afferma Stefano Giorgetti, assessore ai Lavori pubblici, grandi opere e viabilità in risposta alle dichiarazioni di oggi del capogruppo di Forza Italia Marco Stella. “I lavori propedeutici alla realizzazione della linea 3 sono partiti come previsto e come comunicato nella conferenza stampa di venerdì scorso – prosegue Giorgetti -. La realizzazione delle linee 2 e 3 della tramvia è un impegno chiaro che il sindaco Nardella ha preso in campagna elettorale e i fiorentini hanno chiaramente espresso come la pensano attraverso il voto”.

“Il percorso di ascolto e partecipazione di categorie e cittadini è già programmato – afferma Giovanni Bettarini, assessore allo Sviluppo economico -. Giovedì 19 si terranno i primi incontri nel Quartiere 5, alle 13 con le categorie e alle 17.30 con i cittadini. Dopodiché, ci sarà modo di confrontarsi in Commissione Sviluppo economico sui risultati di questi incontri”.

