Fiorentina, Badelj torna a Firenze: "Darò il massimo per ripagare la fiducia"

Lun, 05/08/2019 - 17:26 — Donato Mongatti

"Il legame con Firenze, con i fiorentini, e la Fiorentina, l'ho sempre sentito forte. Farò tutto per riconquistare la fiducia di tutti i tifosi. Voglio trovare la felicità, e la serenità, con la mia famiglia nel posto che mi ha dato tutto e io farò il massimo per ripagare la fiducia".

Lo ha detto Milan Badelj, l'ex giocatore viola che torna a Firenze in prestito oneroso dalla Lazio con diritto di riscatto, presentato alla stampa questo pomeriggio con una conferenza a soprpresa nella quale formalmente era prevista la sola presenza di Barone e Pradè.

"Voglio tornare ai miei livelli migliori - ha aggiunto - che ho espresso proprio a Firenze. Darò il massimo per aiutare i compagni, soprattutto i giovani".

Ad accompagnare Badelj in sala stampa Joe Barone e il direttore Daniele Pradè, che ha spiegato che "quando il presidente Commisso mi chiese cosa avevo in testa per ricostruire la squadra gli dissi che l'intenzione era quella di ricostruire il gruppo partendo dagli uomini che sentivano questa maglia e il primo nome che ho fatto è stato proprio quello di Milan Badelj: Per me - ha detto Pradè - oggi è il giorno più importante da quando sono tornato alla Fiorentina: Badelj ci dà identità".

Interrogato sugli obiettivi della squadra, Pradè non si è sbilanciato, ricordando che dei calciatori che lo scorso anno hanno giocato con continuità nella stagione che verrà ne restesanno 2 o 3, ma l'biettivo è crescere per arrivare a far vincere a Commisso un trofeo in poco tempo.

“Il mio metodo è sempre lo stesso – ha spiegato Daniele Pradè interrogato sul suo sistema di lavoro con la nuova proprietà del Club gigliato – posso dire che oggi – ha precisato – che con Barone sempre vicino a me c'è una condivisione totale di ogni singola operazione, con una visione molto simile dei nostri obiettivi. E questo mi dà un grandissimo senso prima di responsabilità sia nei confronti della tifoseria che della proprietà; e poi dall'altra parte mi dà serenità, perché sento che le mie responsabilità professionali le posso fortemente condividere con qualcuno”.

D.M.