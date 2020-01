Nardella: "Le canzoni di Narciso Parigi il modo più bello per ricordarlo"

Dom, 26/01/2020 - 16:40 — La redazione

“Non dimenticheremo mai la voce e il sorriso di Narciso Parigi e credo che il modo più bello per ricordarlo sia proprio quello di cantare le sue canzoni ed eseguire le sue musiche, credo fosse questo il suo sogno: che la sua musica non tramontasse mai”.

Lo ha detto il Sindaco di Firenze Dario Nardella che nel primo pomeriggio, di ritorno da una missione istituzionale a Parigi, ha voluto portare il cordoglio, suo e della città, ai familiari di Narciso Parigi, alla camera ardente allestita in Sala d'Arme in Palazzo Vecchio.

Parigi si è spento ieri all'età di 93 anni. 'Voce' dell'inno della Fiorentina che viene diffuso dagli altoparlanti del Franchi prima del fischio d'inizio delle partite, Parigi divenne famoso come cantante negli anni '50 e nel 1955 partecipò al Festival di Sanremo in coppia con Claudio Villa, ottenendo una celebrità che arrivò fuori dai confini nazionali.

“Un uomo di un'altra generazione, ma che ha portato Firenze nel mondo, perché Narciso – ha ricordato Nardella - è stato amato non soltanto a Firenze e in Italia, ma anche negli Stati Uniti e per questo tra un mese vogliamo dedicargli una giornata di musica con artisti e cantanti che inviteremo da tutta Italia per ricordarlo. Intanto ai familiari va il mio abbraccio e quello di tutta la città, sappiamo benissimo quanto Firenze sia legata tantissimo a quest'uomo, l'affetto che c'era tra Narciso e i fiorentini, non solo i tifosi (della Fiorentina, ndr), è un affetto commovente”.

Parlando con i giornalisti presenti, il Sindaco Nardella ha annunciato, di concerto con ACF Fiorentina, la volontà di dedicare in memoria di Narciso Parigi "un luogo importante dello stadio Franchi" di Firenze.

