Startup, la fiorentina Open Seed raccoglie mezzo milione di euro

Mer, 26/05/2021

Mezzo milione di euro e 190 soci: si è conclusa con 48 ore di anticipo la campagna di crowdfunding condotta online da Open Seed, società fiorentina di business angels, che dal 2016 intercetta le startup dal più alto potenziale e le mette in contatto con gli investitori per permettere loro di crescere, che si afferma così come una delle realtà più strutturate del Centro Italia. Open Seed è la prima holding in Toscana e tra le prime 10 in Italia a raccogliere 500mila euro attraverso il crowdfunding. Tra i nuovi soci di Open Seed liberi professionisti, imprenditori, piccoli risparmiatori ma anche soggetti affermati della new economy quali Impact Hub e Investire.Club. La campagna, avviata nel mese di aprile, ha superato del 600% l'obiettivo minimo prefissato dalla piattaforma Crowdfund.me, raggiungendo il limite massimo stabilito due giorni prima rispetto alla scadenza. "Siamo orgogliosi di aver tagliato il traguardo in anticipo - dichiara Lorenzo Ferrara, fondatore di Open Seed - ma soprattutto fieri di poter reinvestire subito questi capitali nel in startup innovative che lavorano principalmente sul territorio toscano". .