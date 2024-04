Eataly, a Firenze due giorni di sciopero dei dipendenti. Dopo 10 mesi da 120 a circa 60 lavoratori | Il Sito di Firenze

Monday, 01 September 2014 – 13:59

Gio, 28/08/2014 – 09:45 — La Redazione

Lo scorso dicembre la grande inaugurazione alla presenza di Matteo Renzi, oggi a distanza di dieci mesi scoppiano le prime ‘grane’ per Eataly, il negozio della catena fondata e presieduta dall’imprenditore Oscar Farinetti, dove è scattata la protesta dei dipendenti che hanno indetto uno sciopero di due giorni. La protesta, che vedrà un presidio in via Martelli sotto il locale, è stata indetta per sabato 30 e domenica 31 agosto. In una nota, i lavoratori e le lavoratrici di Eataly chiedono spiegazioni sul fatto che "nel negozio di Firenze, aperto da meno di un anno fa con più di 120 dipendenti, ora ne conta solo una sessantina". Alla drastica riduzione del personale ne derivano "turni a volte estenuanti" nonostante, fanno notare i dipendenti di Eataly, "l’azienda cresca mediamente nel fatturato di oltre il 33 per cento".

La foto dell’inaugurazione di Eataly avvenuta lo scorso 13 dicembre

