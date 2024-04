Calcio Storico, Pierguidi :"Siamo soddisfatti, grazie a calcianti e Corteo" | Il Sito di Firenze

Monday, 14 July 2014 – 20:26

Santa Croce

Il presidente fà un bilancio dopo le due semifinali e avverte: "Nessun biglietto omaggio per la finale"

Lun, 20/06/2011 – 16:14 — La Redazione

Partite maschie ma leali, spalti gremiti, spettacolo degno della manifestazione e della tradizione, grande partecipazione di media da tutto il mondo. E’ più che positivo il bilancio – ancora parziale – del torneo 2011 del Calcio Storico Fiorentino. Un’edizione che può chiamarsi tale sei anni dopo: era infatti dal 2005 che, per ragioni varie, il torneo non si disputava regolarmente. “Siamo molto soddisfatti – sottolinea il presidente del Calcio Storico Fiorentino Michele Pierguidi – per come si sono svolte le due partite, per il gioco espresso dalle squadre, per la presenza record di pubblico pagante e per l’attenzione mediatica nazionale e internazionale dimostrata. Da qui al 24 giugno mi recherò nelle sedi di allenamento di Azzurri e Bianchi per fare il punto della situazione e per analizzare le cose ancora da migliorare. Mi aspetto una finale per veri calcianti. Leale e corretta, nel rispetto del regolamento e intanto voglio ringraziare calcianti e dirigenti dei quattro colori, così come tutti i figuranti del corteo storico, per l’impegno dimostrato nelle prime due partite”. I numeri parlano chiaro: 3.678 spettatori nella partita fra Bianchi e Rossi e 4.031 in quella fra Azzurri e Verdi. Centocinquanta sono stati gli accrediti rilasciati a giornalisti, fotografi e cineoperatori di ogni parte del mondo.

Per la finale del 24 giugno fra Azzurri di Santa Croce e Bianchi di Santo Spirito e “non sono disponibili biglietti omaggio” avverte il presidente Pierguidi, il Magnifico Messere sarà Giancarlo Antognoni.

