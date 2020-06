Toscana in bici, giornata riservata al personale sanitario Covid

Ven, 12/06/2020 - 19:29 — La redazione

Nelle giornate di 18, 20 e 21 giugno alcune aziende Toscane che si occupano di cicloturismo, insieme ad alcuni ristoratori, offriranno una esperienza di “cicloturismo e sapori” in 8 diverse aree della Toscana al prezzo simbolico di 1€ (riservato al personale sanitario Covid).

"L’idea - spiegano gli organizzatori in una nota - INInasce dalla voglia di ripartire in modo positivo, ringraziando una categoria di lavoratori che in questo periodo così difficile, ha dimostrato grande resilienza e spirito di sacrificio".

"Questa, è anche una grande opportunità per promuovere la Toscana nell’ambito del turismo avventura, da affiancare al più tradizionale turismo delle città d’arte e dei musei".

L'evento ha il supporto della Regione Toscana e di Toscana Promozione Turistica.

