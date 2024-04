Marocchino rifiuta di essere dimesso: botte a infermiere e poliziotto | Il Sito di Firenze

Saturday, 17 May 2014 – 04:40

Sanata Maria Nova

Mar, 13/05/2014 – 14:56 — La Redazione

Un marocchino di 27 anni, ieri mattina all’ospedale di Santa Maria Nuova, ha rifiutato di essere dimesso dall’ospedale, dove era stato portato il giorno prima dopo essere stato trovato in strada ubriaco, e ha aggredito un poliziotto e il personale sanitario con calci e pugni.

I giovane è così finito in manette per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale (l’agente ha riportato 7 giorni di prognosi, 10 per un infermiere).

