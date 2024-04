Nardella: "Grandi Uffizi? Speriamo che i lavori finiscano al più presto" | Il Sito di Firenze

Friday, 13 June 2014 – 15:32

Musei

Mer, 11/06/2014 – 14:48 — La Redazione

"Ci auguriamo che il cantiere dei Grandi Uffizi possa terminare il prima possibile, per dare finalmente al Museo quella dimensione e qualità che merita". Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, a margine della riapertura della Sala 1 della Galleria degli Uffizi. "Sono per collaborare con le

sovrintendenze nella diversità dei ruoli e soprattutto però nella convinzione, nell’obiettivo comune di semplificare la vita a chi vuole valorizzare i beni culturali – ha aggiunto Nardella – dobbiamo stare attenti che la tutela del patrimonio culturale non diventi l’ennesima occasione per la burocrazia di rallentare, che sono alla base del turismo e anche alla base dell’immagine dell’Italia".

