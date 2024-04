Taxi: distribuiti a Firenze 50.000 volantini contro l'abusivismo | Il Sito di Firenze

Saturday, 14 June 2014 – 07:31

Socota 4242 e Cotafi 4390

Mer, 11/06/2014 – 17:45 — La Redazione

"No all’abusivismo, scegli la legalità". E’ lo slogan che compare, in italiano e inglese, su 50mila volantini che a partire da oggi verranno distribuiti dai tassisti fiorentini nell’ambito di una campagna a difesa della professione regolare, contro gli abusivi che approfittano del grande afflusso di turisti in città per esercitare fraudolentemente il servizio di trasporto. L’iniziativa è stata promossa dalle due cooperative Socota 4242 e Cotafi 4390, con il supporto delle varie sigle sindacali di settore.

I tassisti distribuiranno i volantini a utenti e alla cittadinanza da oggi e per i prossimi giorni. "Per muoverti a Firenze senza sorprese contatta un taxi bianco regolare, rifiuta servizi alternativi fuorilegge", si legge ancora nel volantino bilingue, che riporta anche a caratteri ben visibili le tariffe di una corsa dall’aeroporto al centro, e viceversa, praticate dalle due cooperative fiorentine.

"E’ un’iniziativa – spiegano Simone Giuliani e Cristiano Storchi, rispettivamente responsabile relazioni esterne e responsabile marketing di Socota 4242 – che si rende necessaria per informare capillarmente utenti e cittadini sulla necessità di rifiutare i servizi di trasporto taxi abusivi. Non esiste infatti solo il fenomeno dell’abusivismo commerciale: a Firenze patiamo anche il triste fenomeno della concorrenza sleale nel campo dei trasporti. Noi vorremmo che le istituzioni preposte reprimessero questa prassi scorretta. Non è solo una questione commerciale e fiscale, ma anche di sicurezza del cliente e di immagine che la città offre ai turisti".

