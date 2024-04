Musei Firenze – Successo per la domenica ad ingresso gratuito: +65% | Il Sito di Firenze

Wednesday, 09 July 2014 – 19:22

Polo Museale Fiorentino

Lun, 07/07/2014 – 00:47 — La Redazione

Successo di visite nei musei statali fiorentini nella prima domenica ad ingresso gratuito: +65,91% è la media fatta registrare al Polo museale fiorentino con un vero e proprio boom alla Galleria Palatina (+196,23%), alle Cappelle medicee (+189,63%), al giardino di Boboli (+147,82). Bene anche il museo del Bargello (+132,70%) mentre la Galleria degli Uffizi ha fatto registrare un +34,62%. Pochi ingressi alla Galleria dell’Accademia (+1,90%).

