Furto con incendio in via de Serragli. Evacuato palazzo, ladri scappano con 10.000 euro | Il Sito di Firenze

Mar, 24/06/2014 – 12:18 — La Redazione

Paura nella notte in via de Serragli, in centro a Firenze, dove è divampato un incendio a seguito di un furto in un negozio di parrucchiere per signora. I ladri avrebbero innescato l’incendio aprendo la cassaforte con un flessibile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno dovuto evacuare precauzionalmente un palazzo di due piani. I ladri sono scappati con 10.000 euro di bottino.

