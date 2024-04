Ambrosini: "La mia avventura con la Fiorentina finisce qui" | Il Sito di Firenze

Thursday, 22 May 2014 – 17:00

Villa Olmi

Mar, 20/05/2014 – 15:58 — La Redazione

"La mia avventura con la Fiorentina finisce qui, mi sarebbe piaciuto continuare, ma la società ha fatto altre valutazioni". Lo ha annunciato Massimo Ambrosini, nel corso di una conferenza stampa organizzata presso Villa Olmi, hotel alle porte di Firenze. "Mi pareva doveroso salutare e ringraziare tutta Firenze. È stata una stagione meravigliosa, mi sono tolto diverse soddisfazioni, incontrato compagni e

persone fantastiche. Più che deluso sono rimasto stupito perché, come detto, pensavo che avrei potuto continuare. Sto bene, ma nel calcio sono cose che possono capitare". Il futuro? "Mi prendo un periodo di pausa per capire possa essere. Giocare ancora in Italia sarebbe troppo particolare, a meno che non arrivi qualcosa di clamorosocol calcio italiano ho chiuso". Infine un ringraziamento ad Andrea Della Valle: " "Un grazie speciale va a lui, perché mi ha fatto sentire a casa. Mi ha trattato sempre in maniera ottima".

