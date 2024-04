'IncontrAbilMente': Giornata sociale di sport, salute e benessere | Il Sito di Firenze

Firenze, 10 giugno 2014- Una giornata a tutto sport, per un’esperienza diversamente unica. Dopo il

successo della prima edizione, sabato 14 giugno al Parco dell’Anconella torna IncontrAbilMente,

la festa che mette insieme sport, salute e benessere ideata e realizzata dalla Faip I Codibugnoli

Onlus, con il patrocinio del Comune di Firenze e la collaborazione del Q3 Gavinana-Galluzzo e del

Comitato ialiano paralimpico toscano (Cip). “Crediamo profondamente che avere occasioni per

incontrarsi e mettere ‘in gioco’ le proprie risorse sia un terreno sociale fertile per far crescere nuove

opportunità di relazioni e di sviluppo sia per le singole persone che per la rete civile”, affermano

la dottoressa Linda Pecchioli e il dottor Eutizio Egiziano, psicologi e psicoterapeuti, membri de

I Codibugnoli Onlus. Testimonial della manifestazione Alessio Focardi, tennista ed ex atleta

paralimpico, nonché delegato provinciale di Firenze del Cip.

L’Anconella si trasformerà in una “cittadella” agibile a tutti e dove sarà possibile partecipare a

diverse attività ludico, sportive e artistiche proposte dalle 25 associazioni partner che metteranno a

disposizione materiali e professionalità. Dal Ki Aikido ai massaggi Shatsu, poi tennis, Dragon boat

in Arno, hockey e, ancora, i pony della riabilitazione equestre, prove di agility e pet therapy per

gli amanti degli animali, spettacoli di danza movimento, ginnastica ritmica, giocolieri, animatori,

clown, maghi e atleti circensi. Il tutto grazie anche ai numerosi partner, dall’Aism all’Anffas,

passando per i Canottieri di Firenze e il Calcio fiorentino femminile (l’elenco completo lo trovate

in coda al comunicato). Ci sarà spazio anche per una lotteria, con i premi offerti dal Centro

commerciale naturale Punti d’incontro, mentre la giornata verrà chiusa dalla presentazione del

libro-documentario “Gli occhi dentro. Dialogo a più voci sull’apparenza” con gli autori Domenico

Guarino e Jens Mirinnalti. L’ingresso alla manifestazione è libero, per ulteriori informazioni:

faipicodibugnoli@gmail.com; incontrabilmente@gmail.com oppure dottoressa Linda Pecchioli

347.1702930.

L’associazione

La Faip (Formazione Assistenza Integrazione Psicoterapia) I Codibugnoli Onlus è un’associazione

costituita da un gruppo di professionisti psicoterapeuti impegnati nella promozione di una psicoterapia

sociale, cioè accessibile a tutti. Essa è rivolta allo sviluppo e alla “crescita” delle persone secondo un

orientamento proattivo per il miglioramento della qualità della vita. Dal 2013 ha stretto collaborazioni

con diverse associazioni di promozione sociale e di disabilità del territorio Toscano promuovendo

il proprio “Laboratorio di Psicoterapia Sociale” progetto finanziato dall’Ente Cassa di Risparmio

di Firenze che rende possibile interventi di natura clinica e di psicoterapia a costi contenuti.

IncontrAbilMente nasce dal desiderio di contribuire a mettere in relazione tante persone con le loro

diverse abilità in modo da promuovere integrazione, riscoprire risorse personali e favorire la crescita di

una rete sociale associativa.

I partner

Aism Firenze sclerosi multipla; Anffas Onlus Firenze; Canottieri Comunali Firenze; Associazione

Insegnanti Metodo Feldenkrais; Associazione sportiva Cinofila Confido; Bocciofila Albereta;Calcio

Fiorentino Femminile; Cambiamusica! – Firenze; Centro Commerciale Naturale “Punti d’Incontro”;

Centro Ippico Bogani -Toscana Equitazione; Clown Care M’illumino d’Immenso Onlus; Compagnia del

Drago Verde; Cooperativa Camelot; Cooperativa Chicco di grano; Enpiste – Scuola di Circo; Euterpe;

GiochiAmo Giocamuseo Onlus; Kidojo; Polisportiva fiorentina Silvano Dani Onlus; Shiatsu Ki; Società

Canottieri Firenze; Special Team Prato; Trisomia 21; Uici – Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti;

Vivere Insieme Onlus.

Le attività

Agility e pet therapy; Baseball; Bocce; Danza movimento; Danza per bambini e adulti; Digitopressione;

Disegno per bambini; Dragon Boat (prove di canoa sull’Arno); Judo; Ki Aikido Hockey in carrozzina;

Laboratori creativi; Massaggi Shiatsu; Metodo Feldenkrais; Ginnastica ritmica; Giochi circensi; Percorsi

di benessere psicofisico; Prove di equitazione; Scherma Spazio giochi per bambini; Tandem; Tennis in

carrozzina; Tiro con l’arco; Torball; Vogatori.

Intrattenimenti

Concerto integrato di musica classica e leggera con l’associazione Euterpe; musica con i Sonakaustica;

karaoke insieme ai Blue Moon; Spettacoli itineranti di clown e magia con Clown care onlus.

Ringraziamenti

Quartiere 3 Gavinana Galluzzo per l’entusiasmo, la disponibilità dimostrataci per la realizzazione

di IncontrAbilMente, il materiale pubblicitario fornito e la collaborazione per l’organizzazione e la

diffusione dell’evento; UniCredit per aver sponsorizzato la manifestazione; il Centro commerciale

naturale Punti di incontro e tutti i commercianti per il loro sostegno e la gentile concessione dei premi

della lotteria; Il Guastafeste per aver contribuito all’allestimento del parco; Cambiamusica!per il

supporto e la disponibilità a farci sentire a casa nostra; Lorenzo Gori per la disponibilità a fornirci

l’utilizzo delle attrezzature sportive che si sono rivelate necessarie per alcune attività previste nella

manifestazione; le associazioni partner che hanno messo a disposizione competenze, volontari e

materiali; il testimonial Alessio Focardi per aver preso a cuore IncontrAbilMente e aver garantito, nella

sua persona, la presenza del Comitato paralimpico.



