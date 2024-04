Motociclista muore sul passo del Muraglione | Il Sito di Firenze

Tuesday, 08 July 2014 – 06:16

SS 67

Sab, 05/07/2014 – 00:02 — La Redazione

Ieri pomeriggio un motociclista di 72 anni è morto mentre stava percorrendo la strada statale 67 nei pressi del passo del Muraglione (San Godenzo).

Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Per cause ancora da accertare, il centauro è uscito di strada finendo in un balzo sotto la sede stradale.

