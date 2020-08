Salta pranzo con Salvini, botta e risposta tra ristorante e Lega

Gio, 27/08/2020 - 19:13 — La redazione

Niente pranzo e polemiche per l'annullamento di un incontro elettorale con il segretario della Lega Matteo Salvini, previsto domani e cancellato dai titolari del ristorante oggi, a 24 ore dall'evento, peraltro pubblicizzato in locandina. Secondo la Lega la decisione è conseguenza di un'"intimidazione politica". Ma il ristorante, sulle colline di Bagno a Ripoli, invece spiega che c'è l' "impossibilità per il nostro locale di garantire l'adeguato rispetto delle normative sanitarie anti Covid-19".

"Ci teniamo a precisare che la nostra attività - scrivono dal ristorante Centanni - prosegue da oltre 65 anni, che ha finalità commerciale ed è animata da professionalità e non ha mai avuto, non ha e non avrà mai colore politico ne' appartenenza ad alcun partito o ideologia politica, a prescindere dagli ospiti che accoglierà, sempre. Approfittiamo per smentire qualsiasi notizia di aver ricevuto minacce da alcuno tese a fare annullare l'evento presso i nostri locali, ma esclusivamente recensioni e commenti diffamatori sulla nostra pagina Fb contro le quali stiamo valutando se procedere legalmente".

L'annuncio dell'evento, per un massimo di 100 persone, era stato divulgato sui social e ai mass media con gli altri appuntamenti del tour di Salvini e di Susanna Ceccardi domani in Toscana. Ma, si apprende, anche in base a indicazioni del consulente Covid della struttura, che avrebbe indicato rischi di contagio con troppe persone, i gestori hanno preferito rinunciare all'evento.

"Purtroppo non è la prima volta - afferma, esprimendo dubbi, Alessandro Scipioni, segretario provinciale della Lega fiorentina -, anzi di casi in tutta la Toscana se ne sono verificati diversi negli ultimi anni. Riguardo al pranzo di domani avevamo già concordato tutto e quindi il ristoratore era a perfetta conoscenza di chi organizzava, di quanti posti erano stati prenotati e soprattutto della presenza di Matteo Salvini. Prendiamo atto delle scuse sul distanziamento per le misure anticovid accampate dal ristorante, ma guarda caso arrivano dopo alcuni messaggi apparsi sui social con minacce e boicottaggi da parte dei 'democratici' esponenti della sinistra".