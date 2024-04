World League Final Six pallavolo: USA e Brasile conquistano la finale. Azzurri sconfitti | Il Sito di Firenze

Thursday, 24 July 2014 – 02:49

Mandela Forum

Sab, 19/07/2014 – 21:54 — La Redazione

Oggi, al Mandela Forum di Firenze, si sono giocate le semifinali del Final Six della World League di pallavolo. Alle 17:30 si sono sfidate Stati Uniti ed Iran, la sera Italia e Brasile.

Nella gara pomeridiana gli Stati Uniti hanno liquidato l’Iran con un secco 3 a 0 (25-18; 25-22; 25-16).

Gli Azzurri, scesi in campo senza aver lasciato neanche un set agli avversari durante le qualificazioni (3 a 0 agli USA, 3 a 0 all’Australia) crollano clamorosamente: mai entrati in partita perdono per 3 a 0 (11-25; 23-25; 20-25)

Domani le finali. Alle 17:30 la finale per il 3° e 4° posto Italia-Iran-, alle 20:30 la finalissima Brasile-USA.

