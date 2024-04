Arrestato il costruttore della Tramvia a Firenze, Razzanelli: "Fermare i lavori" | Il Sito di Firenze

Saturday, 16 August 2014 – 05:18

Scandalo Mose

Gio, 05/06/2014 – 12:24 — La Redazione

“È un fatto gravissimo che Alessandro Mazzi, il numero uno della Grandi Lavori Fincosit l’azienda costruttrice della tramvia a Firenze, sia implicato in uno scandalo di tangenti e sia stato arrestato insieme ad altre 34 persone”. Commenta così Mario Razzanelli (Forza Italia) la notizia dell’arresto del Presidente dell’impresa costruttrice della Tramvia a Firenze

Corruzione, concussione e riciclaggio le ipotesi di reato contestate dagli inquirenti in un giro di mazzette ad ampio raggio per aggiudicarsi i lavori del Mose veneziano.

“Mazz i- ricorda Razzanelli- acquistò il 30.10.2013 il ramo d’azienda “Tram Firenze” concessionaria del project in seguito al fallimento di “Impresa Spa” di Raffaele Roiola. Una partecipazione del 13, 9% di azioni per un valore di 92 milioni di euro.

Dopo le irregolarità nella gara d’appalto del Parco della Musica e dopo il caso TAV Firenze non può e non deve stare a guardare- prosegue Razzanelli- . Non si può fare finta di niente o dire anche stavolta che le responsabilità sono individuali e che nel frattempo i cantieri devono proseguire. L’ottusità con cui ci ostina a portare avanti progetti illogici ci hanno sempre fatto sospettare che prima di tutto contassero gli interessi economici in ballo e che i rapporti tra impresa e politica andassero sorvegliati a maggior ragione in caso di Grandi Opere. Se ci sono state anche qui delle irregolarità vanno accertate e va fatto immediatamente e non a opera ormai avviata. Stavolta – conclude Razzanelli – mi auguro che il sindaco Dario Nardella si decida a fermare i lavori e a fare chiarezza una volta per tutte”.

