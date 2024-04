“Musiche di primavera”, concerti nel cortile degli Innocenti | Il Sito di Firenze

Da lunedi 2 a giovedi 19 giugno l’Istituto degli Innocenti di Firenze ospita ‘Musiche di primavera’, un ciclo di concerti nel Cortile degli Uomini, all’interno della sede dell’istituto, in piazza Santissima Annunziata n.12. Saranno 7 serate, in cui gli studenti del Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze e quelli della Scuola di Musica di Fiesole eseguiranno i capolavori della musica, dalla classica alla musica Klezmer, all’opera buffa.

“Abbiamo finalmente superato la fase più impegnativa del cantiere per il nuovo Museo e adesso ci prepariamo a svelarci alla città, anche grazie ad eventi come questo – spiega Alessandra Maggi, presidente dell’Istituto degli Innocenti – Inoltre, in occasione dei concerti saranno disponibili le nuove audioguide del percorso museale e un totem interattivo per scoprire la lunga storia di questo Istituto”.

L’inaugurazione della rassegna sarà lunedì 2 giugno con la classe di musica da camera del prof. Rolando Russo del Conservatorio Cherubini che ci farà ascoltare brani di Dvořák, Janáček e Rachmaninoff. Giovedì 5 giugno sarà la volta dell’ensamble ‘I Piccolissimi musici’ della Scuola di Musica di Fiesole con un programma di musiche tradizionali finlandesi, ungheresi e giapponesi. Il 6 giugno il Conservatorio Cherubini presenterà le classi di musica da camera dei docenti Tiziano Mealli e di Daniela De Santis, che eseguiranno musiche di N. Rota, W.A. Mozart e S.Prokof’ev. Il 9 giugno sempre il Conservatorio dedica una serata a Francesco Benucci, star dell’opera buffa a Vienna, con il Quartetto d’archi Delfico che eseguirà arie tratte da opere celebri quali il Così Fan tutte, Don Giovanni, Il Barbiere di Siviglia e Le nozze di Figaro. Il 12 giugno la Scuola di Musica di Fiesole sarà in scena con un viaggio musicale nel tempo, fra ‘Ars antiqua & Ars nova’, con musiche di Pierluigi Da Palestrina. Il 13 giugno sarà la volta di Musica ‘Proibita’, in cui la classe di musica d’insieme per fiati del maestro Guido Corti proporrà l’Opera da tre soldi di Kurt Weill con Leonardo De Lisi quale voce recitante, e Rhapsody in Blue di George Gershwin. Al pianoforte Alessandro Lanzoni, miglior nuovo talento al Top Jazz 2013 di Musica jazz, e Francesco Darmanin al clarinetto solista.

La rassegna si chiuderà 19 giugno con ‘RING – archi contro fiati’ che vedrà sfidarsi a colpi di note gli allievi della Scuola di Musica di Fiesole arbitrati dal Direttore dell’Orchestra dei ragazzi Edoardo Rosadini.

Tutti i concerti inizieranno alle 18.

I concerti sono compresi nel biglietto intero del Museo degli Innocenti, 3 euro con il quale è possibile accedere al percorso di visita nei cortili e nella Sala Grazzini dove è allestito un itinerario che racconta la storia dell’istituzione. Il biglietto è acquistabile esclusivamente presso la biglietteria del Museo, anche nei giorni precedenti agli spettacoli.

Per informazioni

tel. +39 055 2037308

Orario Biglietteria: lun-ven 9 -16 | sabato 11-17

