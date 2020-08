Salvini contro Il Tirreno durante un comizio, AST: "Attacco ingiustificato. Piena solidarietà ai colleghi"

Sab, 22/08/2020 - 14:12 — La redazione

Il presidente Sandro Bennucci e tutti gli organismi dirigenti dell'Associazione Stampa Toscana in una nota esprimono "piena solidarietà al direttore Fabrizio Brancoli, al Comitato di redazione e a tutto il corpo redazionale de Il Tirreno per l'attacco, del tutto ingiustificato, di Matteo Salvini al giornale. Un attacco nello stile del leader della Lega, che vuole vedere 'nemici' ovunque, per scatenare polveroni e polemiche che sembrano montate ad arte. I giornalisti de Il Tirreno, così come tutti quelli che lavorano in Toscana, raccontano fatti e danno notizie nel rispetto di un'etica e di una deontologia professionale capaci di far distinguere i professionisti dell'informazione da chi diffonde fake news sui social".

"Del resto - prosegue lo stesso testo -, i giornalisti, in Toscana, hanno fatto, anche in queste elezioni, una scelta super partes o, se vogliamo, istituzionale. Infatti c'è stata, nella categoria, piena condivisione con l'Associazione Stampa Toscana, che ha deciso di firmare il protocollo per la comunicazione e l'informazione con tutti i candidati alla presidenza della Regione. Compresa la candidata di centrodestra sostenuta da Salvini. Per questo Ast invita il leader della Lega a non cercare nemici dove non ci sono e a non attaccare i colleghi de Il Tirreno e tutti gli altri giornalisti, impegnati a raccontare la campagna elettorale. Giornalisti che lavorano in una situazione assai più difficile che in passato e meritano rispetto".

Da parte della nostra redazione, tutta la solidarietà ai colleghi de Il Tirreno.