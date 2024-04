Nardella: "A Firenze niente TASI a commercianti ed artigiani" | Il Sito di Firenze

Thursday, 28 August 2014 – 05:58

Mar, 04/03/2014 – 18:28 — La Redazione

“A Firenze non metteremo la TASI ad artigiani e commercianti. L’economia si spinge anche così”.

Lo ha scritto il vicesindaco Dario Nardella su Twitter.

