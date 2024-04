De Zordo e Grassi: "Il Ponte del Barco rinviato a data da destinarsi" | Il Sito di Firenze

Sunday, 31 August 2014 – 19:18

Messa in sicurezza del Mugnone

Domanda di attualità in Palazzo Vecchio

Lun, 03/12/2012 – 18:13 — Diego Vanzo

“Il Ponte del Barco e le sue dimensioni ridotte sono state una delle cause dell’esondazione del Mugnone nell’ottobre 2002 e da allora si é posto il problema di sostituirlo con una struttura adeguata alla portata del torrente. Sono passati esattamente 10 anni e il vecchio ponticino è ancora lì, con i rischi che questo comporta. Malgrado i molti impegni presi da Comune e RFI per la sua ricostruzione." Attaccano i consiglieri Ornella De Zordo e Tommaso Grassi dopo la ripsotsa in aula alla loro domanda di attualità.

"Già nel 2009 (delibera di Consiglio n. 21/2009 del 02/03/2009) il Consiglio Comunale deliberava l’adeguamento idraulico del Torrente Mugnone, che prevedeva una serie di interventi per la messa in sicurezza del torrente compresa la demolizione del Ponte del Barco e la realizzazione di un nuovo ponte mobile. Alla nostra interrogazione n.1186 del 2/11/2010 sulla messa in sicurezza del ponte del Barco, veniva risposto in data 26/11/2010 che -i lavori, terminata l’acquisizione dei pareri degli Enti competenti, dovrebbero iniziare entro il primo semestre 2011 e concludersi entro l’anno 2011-. In effetti con l’accordo per l’Alta Velocità di Firenze del 3/8/2011 sono stati previsti 13,5 milioni di euro da RFI per il completamento degli interventi del Mugnone e già dal marzo del 2011 il Comune doveva chiarire al suo interno la procedura urbanistica da adottare relativamente al Ponte del Barco. "

Oggi l’assessore, rispondendo in aula, ha ammesso che manca in effetti la variante urbanistica che consente la sostituzione del ponte.

"Cosa aspetta il Comune – chiedono De Zordo e Grasssi- a portare in Consiglio la variante urbanistica? Preoccupano i tempi che abbiamo appreso: non se ne parlerà almeno fino a maggio 2013, secondo le stime di RFI. A completare il quadro, lunedì scorso la maggioranza di Palazzo Vecchio ha bocciato la nostra proposta di ripristinare i 350.000 € tolti nell’assestamento di bilancio predisposto dalla Giunta proprio per le opere di messa in sicurezza dei corsi d’acqua tra cui il Mugnone. Inaccettabile il rimpallo tra Comune e RFI mentre la Provincia sta a guardare”.

