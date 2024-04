Boom di visitatori agli Uffizi: a Pasqua +30% | Il Sito di Firenze

Monday, 04 August 2014 – 15:21

Musei

Mar, 22/04/2014 – 12:27 — La Redazione

“Nel periodo di Pasqua gli Uffizi hanno registrato un boom di visitatori: più 30%”. Lo ha detto il direttore generale degli Uffizi di Firenze, Antonio Natali. “Però le folle un po’ spaventano. Per fruire delle opere d’arte – ha aggiunto a Radio Capital – si dovrebbe essere un po’ di meno. Il Museo non è il luogo dove si educa il gusto, l’intelligenza e la coscienza storica. Una sala dove invece dei quadri si vedono solo le nuche di chi sta davanti o i flash non è un

luogo di educazione”. Se serve il numero chiuso? “No, serve piuttosto divulgare la conoscenza di altri luoghi importanti e spesso poco frequentati, come il museo del Bargello a Firenze, per diluire i flussi turistici”.

