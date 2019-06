Tommaso Mazzanti de All'antico Vinaio è il nuovo presidente giovani imprenditori terziario

Ven, 28/06/2019 - 21:33 — La redazione

Tommaso Mazzanti, titolare dell'Antico Vinaio in via dei Neri a Firenze, è il nuovo presidente dei Giovani imprenditori fiorentini del terziario. La sua nomina è avvenuta al termine del primo appuntamento di 'Firenze cambia', il ciclo di incontri con le eccellenze dell'imprenditoria fiorentina ideato dalla Confcommercio. Mazzanti è uno dei 'fenomeni social' del momento.

"Abbiamo voluto fortemente Tommaso Mazzanti al primo appuntamento di 'Firenze cambia' - ha detto il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni - perchè questo ragazzo rappresenta per la categoria un modello di imprenditoria giovanile che unisce l'utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione ai sani principi di bottega e del saper fare con la gente".

Mazzanti ha parlato anche della comunicazione utilizzata dall'Antico Vinaio: "Oggi per me - ha detto - il mezzo di comunicazione più utilizzato è Instagram, anche se la mia visibilità arriva da Facebook, social che ho aperto dieci anni fa. I nuovi strumenti mi hanno aiutato anche a risolvere dei 'problemi': tanti lavoratori fiorentini, infatti, non riuscivano a mangiare i miei panini per la troppa fila fuori dalla bottega e la pausa pranzo corta. Allora ci siamo appoggiati ad un portale di consegne a domicilio e ora facciamo così tanti ordini da superare su Firenze anche i numeri di un noto fast food internazionale".