Scandicci: rubate cinture prodotte per Ferragamo per 500.000 euro | Il Sito di Firenze

Ven, 13/06/2014 – 13:28 — La Redazione

La notte scorsa a Scandicci (Firenze) un laboratorio di pelletteria in via Barontini ha subito il furto di 1.800 cinture prodotte per il noto marchio Ferragamo.

Il valore commerciale del bottino è stimato in circa 500.000 euro. I ladri si sono introdotti in un’azienda confinante e sono entrati nel laboratorio praticando un foro nel muro.

