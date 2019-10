A Firenze "Seeyousound", l'unico festival in Italia dedicato al cinema a tematica musicale.

Mer, 09/10/2019 - 22:32 — La redazione

Al cinema La Compagnia di Firenze dall'11 al 13 ottobre, arriva per la prima volta "Seeyousound - International Music Film Festival", l'unico in Italia dedicato al cinema a tematica musicale.

Musica da vedere, film da ascoltare: è questo il leit motiv del festival. La manifestazione, nata a Torino nel 2015, si è sviluppata fino a diventare un network di 6 festival, Torino, Bologna, Milano, Lecce, Palermo e adesso la nostra Firenze, e propone nel capoluogo toscano una tre giorni con circa 20 appuntamenti tra proiezioni di lungometraggi, cortometraggi, videoclip, tutti in prima regionale, alcuni in prima nazionale, spesso sonorizzati dal vivo, e momenti musicali.

Il festival si aprirà venerdì 11 ottobre alle ore 21, presso il cinema La Compagnia, con la proiezione, in collaborazione con il Festival dei Popoli di Chang, di Merian Cooper e Ernest Schoedsack, già autori di King Kong. Un documentario che diventa film di avventura, accompagnato dalla sonorizzazione dal vivo ad opera di Projec-To, collettivo sospeso tra elettronica e visual, nato nel 2015 dalla mente del compositore Riccardo Mazza e dalla videomaker Laura Pol.

Tra gli appuntamenti, l'anteprima nazionale di Ara Malikian: A Life Among Strings, documentario spagnolo che narra la vita dell'omonimo violinista, che è riuscito a portare la musica classica ad ogni tipo di pubblico e a maneggiare al contempo tutti i generi musicali senza pregiudizi, da Bach ai Led Zeppelin, introdotto con uno showcase del fisarmonicista Pietro Roffi (13/10, ore 21).

E ancora: Symphony of Now (Germania, 2018), una visione di cineasti e musicisti famosi della scena elettronica come Frank Wiedemann (Ame), Modeselektor, Hans-Joachim Roedelius, Gudrun Gut, Samon Kawamura e Alex.Do.

Entrambe le proiezioni saranno arricchite da due showcase live di Gold Mass (12/10). Spazio a Punk!, docu-serie che racconta l'alba e lo sviluppo dell'omonimo movimento culturale, prodotta da Iggy Pop in collaborazione con lo stilista John Varvatos, che andrà in onda prossimamente su Sky Arte (proiezione delle prime due puntate, 12/10).

Questa proiezione è realizzata in collaborazione con Treedom, dove all'entrata sarà possibile lasciare un contributo che verrà impiegato per piantare alberi, sostenere progetti di sostenibilità sociale e ambientale, tutelando la biodiversità e generando un beneficio per l'intero pianeta.

Ci sarà poi Waves, l'altro volto dell'indie italiano, con protagonisti, fra gli altri, Brunori Sas e Willy Peyote (12/10); Ethiopiques - Revolt of the Soul (Polonia/Germania, 2018), in cui una registrazione degli anni '70 di Mahmoud Ahmed (visionario proprietario di un negozio di dischi, fu la prima persona a produrre musica etiope) arriva nelle mani del giornalista Francis Falceto, facendogli compiere un viaggio per far rivivere la musica etiope e poterla condividere con il mondo (13/10).

Tra i cortometraggi, saranno proiettati Richard Twice, a musical life interrupted (Usa, 2017), dedicato alla vita di Richard Atkins, già voce del duo californiano Richard Twice, che ha abbandonato la propria carriera musicale nel momento in cui stava esplodendo (12/10); Crime Cutz (Usa, 2018), storia di quattro generazioni di esseri umani con New York sullo sfondo; Das Madchen Im Schnee, la storia di un 'foley artist', un rumorista che sta creando gli effetti sonori per un thriller, macabro e sorprendente (12/10); Yellow (Slovacchia, 2017), un'animazione pittorica sulla difficoltà nella ricerca di un equilibrio personale (13/10); B-Movie: Lust&Sound in West Berlin (Germania 2015), un collage fatto di inediti e filmati televisivi che si concentra sulla nascita del punk fino ad arrivare alla Love Parade, nella città dove le giornate sono brevi e le notti sono infinite (13/10); Riot, fra krump e animazione, sperimentalismo e musica martellante e To Be Free (Usa, 2017), short movie dedicato alla leggendaria Nina Simone, musicato da Pietro Roffi con la sua fisarmonica.