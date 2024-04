Nakagawa e Kasatkina si aggiudicano il XXXVI torneo Santa Croce | Il Sito di Firenze

Il giapponese Naoki Nakagawa e la russa Darya Kasatkina si aggiudicano la 36esima edizione del torneo internazionale giovanile “Città di Santa Croce” Mauro Sabatini – Trofeo Cassa di Risparmio di San Miniato, Tecnopel, Tuscania, Industria Conciaria, Nick Winters, Klf, Tecnokimica, Morellino e Hi-Led – classica passerella riservata ai talenti emergenti del tennis mondiale.

Naoki Nakagawa riesce nell’impresa di diventare il primo giapponese a vincere la prestigiosa competizione che si svolge nella cittadina toscana del cuoio. Partito come testa di serie n. 6 del torneo, il 17enne di Fukutsu City ha sconfitto in finale di fronte a circa 500 spettatori il n.9 del seeding, il brasiliano Joao Menezes per 6-3, 7-5 al termine di un match strano, nel quale Nakagawa era partito male (sotto 0-30), prima di infilare 7 games che gli hanno permesso di chiudere il primo set per 6-3 e di andare a condurre la seconda partita. Decisamente più equilibrato e combattuto il secondo set, con Nakagawa sempre avanti nel punteggio, grazie a un tennis regolare, molto completo, reso eccellente dall’uso della smorzata, ma anche con un Menezes che ha ritrovato le energie per stare sempre a contatto con l’avversario nel punteggio, che ha avuto una palla del set sul 5-4, ma che si è scontrato con la maggiore consistenza e determinazione del giapponese.

Per la 17enne Kasatkina, n.7 al Mondo tra le junior e già semifinalista nel 2013 su questi campi (sconfitta dalla svizzera Belinda Bencic) si tratta del secondo titolo juniores del 2014, dopo il successo nella Yeltsin Cup. Seconda favorita del torneo, la tennista di Togliattigrad ha espresso durante tutta la settimana un tennis di alto livello, e ha conquistato la vittoria finale senza nemmeno perdere un set per strada. A rimanere ‘schiacciata’ in finale dai colpi profondi, angolati e potenti della Kasatkina è stata la promessa statunitense Catherine Carton Bellis, 15 anni e n.12 al Mondo ITF, che ha iniziato bene il match (arrivando a condurre 4-3 nel primo set), ma poi ha perduto smalto nelle sue accelerazioni, commettendo errori gratuiti e forse pagando il dazio di un po’ di inesperienza nel circuito juniores (6-4,6-1 il finale per la Kasatkina). E’ questo il sesto successo di una tennista russa nelle ultime 12 edizioni della manifestazione, dopo le affermazioni di Kirilenko (2002), Shvedova (2005), Pavlyuchenkova (2006), Puntintseva (2009) e Khromacheva (2011).

Sabato alla giornata conclusiva del torneo hanno preso parte, tra gli altri, il presidente del CONI Toscana Salvatore Sanzo e il presidente della Federtennis toscana Paolo Antognoli.

www.tcsantacroce.com

