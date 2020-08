Santa Croce visite serali, guide e tutto esaurito

Mer, 05/08/2020 - 13:14 — La redazione

Il progetto d’accoglienza che caratterizza l’estate a porte aperte del complesso monumentale di Santa Croce sta dando risultati importanti.

La bellezza sublime è tornata a conquistare i visitatori, affascinati anche dalle visite serali che - per la prima volta - hanno fatto il loro esordio registrando subito un grande afflusso. Risulta dunque vincente la volontà di supportare il rilancio della città con un deciso impegno nelle proposte di visita.

L’Opera di Santa Croce, in piena collaborazione con la Comunità dei Frati minori conventuali, per tutta l’estate ha organizzato l’orario di apertura su sei giorni alla settimana. Lo staff del complesso monumentale, guidato dal segretario generale Stefano Filipponi, propone due modalità di visita per venire incontro ai visitatori: il percorso Classico della durata di circa cinquanta minuti - una full immersion nella bellezza - per lunedì, giovedì sera, sabato e domenica e poi il percorso Speciale - un’ora e mezzo di emozionanti incontri con opere non sempre visibili al pubblico - per mercoledì e venerdì anche con visita serale. Viene così confermata la scelta, della presidente Irene Sanesi e di tutto il consiglio dell’Opera, di puntare con determinazione - in questa complessa fase - sulla qualità dell’accoglienza e della proposta culturale.

La possibilità di un incontro unico con i tesori di Santa Croce si è arricchita, proprio in questi giorni, anche del ritorno delle guide turistiche. La volontà dell’Opera di dare valore all’insostituibile lavoro degli operatori culturali locali è forte: a supporto della collaborazione è stato messo a punto un protocollo per la gestione e le modalità di visita dei gruppi in questa fase post-Covid, sottoscritto con le Associazioni di rappresentanza delle guide turistiche: AGT Firenze, Centro Guide Turismo Firenze e Toscana, Cna Professioni e Cna Turismo e Commercio (Cna Firenze metropolitana), Confguide-Confcommercio Firenze, Federagit-Confesercenti Firenze.

Ecco tutte le opportunità e gli orari per la visita di Santa Croce. Il Percorso Classico è programmato per lunedì e sabato dalle ore 11 alle 17, domenica dalle 13 alle 17, ma anche giovedì dalle 19 alle 22 con l’appuntamento serale. Il Percorso Speciale è previsto per mercoledì e venerdì alle 16, alle 19,15 e alle 19. Per accompagnare i turisti, per entrambe le formule di visita, c’è anche la nuovissima APP ufficiale Santa Croce scaricabile gratuitamente su smartphone, messa a punto per favorire la visita in totale sicurezza.

I biglietti devono essere prenotati e acquistati on line sul sito www.santacroceopera.it. I posti sono limitati. Per agevolare la visita nel rispetto delle norme anti Covid l’acquisto on line, con prenotazione gratuita, è fortemente consigliato per il percorso Classico e obbligatorio per il percorso Speciale.