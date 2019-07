Salvini: "Spero che nulla rimanga impunito, chi ha sbagliato paghi, e che non ci sia un giudice compiacente"

Lun, 22/07/2019 - 18:02 — La redazione

Firenze. Matteo Salvini poco fa a Rovezzano, ha fatto un sopralluogo a seguito del rogo che stanotte ha causato il blocco della circolazione ferroviaria: "Spero che nulla rimanga impunito, e che in Piemonte come in Toscana, chi ha sbagliato paghi, e paghi fino in fondo, che non ci sia un giudice compiacente". "Questo atto da criminali, da imbecilli di stanotte, ha danneggiato il lavoro di migliaia di italiani, operai artigiani, commercianti, precari. Con la violenza non si ottiene nulla, questo vale per la Tav, vale per Firenze, ma vale per altri gesti dimostrativi", ha sottolineato Salvini.

"Un atto violento contro tantissimi italiani, così come sono atti violenti quelli contro la polizia e i cantieri della Tav: andrò sul posto prestissimo perchè è un'infrastruttura fondamentale, e non sono più accettabili 'no', ritardi e rinvii da parte del ministro Toninelli". "Tra l'altro i ritardi non solo sulla Tav - ha voluto precisare il ministro - mi risulta che ci sono decine e decine di opere pubbliche in tutta Italia ferme al Mit. Se uno fa il ministro dei Trasporti deve lavorare per far viaggiare gli italiani, non per fermarli e lasciarli a piedi, quindi questa è una questione che bisogna superare immediatamente". "Quindi la Tav è una delle tante opere pubbliche da fare" ha aggiunto, "come l'alta velocità al Sud, le Ferrovie Sud, gli aeroporti che si devono ampliare, come la Pedemontana in Veneto; ma questo vale anche per il petrolio in Basilicata" ha concluso Salvini.