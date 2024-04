In mille per i funerali di Alice e Donatella | Il Sito di Firenze

Tuesday, 08 July 2014 – 06:34

Presente Nardella

Gio, 03/07/2014 – 15:32 — La Redazione

Stamani si sono tenuti i funerali di Alice e Donatella, la bimba di due anni e la zia cinquantenne che hanno perso la vita colpite da un ramo improvvisamente staccatosi da un albero del Parco delle Cascine a Firenze.

In oltre mille hanno partecipato alla cerimonia che, per volere dei parenti, si è svolta in forma riservata senza la presenza della stampa. Presente il Sindaco di Firenze Dario Nardella.

